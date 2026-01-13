Boldog új évet azoknak, akik ma ünneplik!

Az ortodox egyház nem tért át a Gergely-naptárra, hanem továbbra is az ókorban kidolgozott Julianus-naptárt használja, amely szerint a pravoszláv újévet január 13-án ünneplik. Vagyis a Gergely-naptárban a január 13. a Julián-rendszerben december 31-nek felel meg, azaz az újév előtti napnak. Náluk ezen a napon ér véget a karácsonyi ünnepi időszak. Újévi bulit tart ilyenkor például Szerbia, Bosznia és Hercegovina, Ukrajna, Wales, Svájc és Skócia is.

Ma van pravoszláv új év napja. Fotó: Ladóczki Balázs / origo

Január 13-a a vallásszabadság napja is

A magyar parlament 2018. évi I. törvényében a vallásszabadság napjává nyilvánította január 13-át annak emlékére, hogy az Erdélyben 1568. január 6. és 13. között megtartott tordai országgyűlés a világon először hirdette meg a vallásszabadságot, kimondva ezzel négy vallásfelekezet – a katolikus, az evangélikus, a református, az unitárius, majd tíz évvel később ötödikként az anabaptista felekezet – szabadságát és egyenjogúságát.

Egy súlyos tragédia évfordulója is ma van

14 évvel ezelőtt futott zátonyra a Costa Concordia. A magyar halálos áldozat is követelő szerencsétlenség 2012. január 13-án történt az olaszországi Giglio sziget közelében. A magyar áldozat a hajón dolgozó Fehér Sándor, zenész volt.

Ezen a napon hunyt el a léghajó magyar feltalálója

Schwarz Dávid, a kormányozható léghajó feltalálója 1897. január 13-án hunyt el. A merev szerkezetű, könnyűfémből készült, kormányozható léghajóját halála után az özvegyétől vásárolta meg Zeppelin gróf, aki ezen léghajók révén vált világszerte ismertté.

Ezen a napon jelent meg először Miki egér, képregény formában

1930. január 13-án egy napi újság mellékleteként jelent meg Miki egér, majd Donald kacsa is önálló képregényhős lett. A 40-es évektől aztán saját füzetekben adták ki a történeteket Amerikában. Európában a zsebkönyv formátum lett népszerű. Magyarországon 1989-től az Egmont-Pannónia adta először Miki Egér, majd Mickey Mouse, végül Donald Kacsa Magazin néven.

Ma is több helyszínen várják az életmentő véradókat Budapesten. Fotó: Mediaworks archívum

Négy helyszínen lesz ma véradás Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

12:00-18:00 óra között a Corvin Plazában (1083. Budapest, Futó utca 37.)

12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)

Ma sem lesz melegünk

A koponyeg.hu szerint kedden borult, ködös időre van kilátás zúzmarával és hószállingózással. Egész nap fagyni fog, délután is csak -2, -4°C valószínű, éjszaka pedig -10 is lehet, ami valamivel enyhébb a hétfő negatív csúcsokhoz képest.