Háziasszonyok álma a Sparban: ez a konyhai gép nagy segítség otthon

Igazi kincsre bukkantunk a Spar heti akciójában. A hazánkban 35 éve jelen lévő kiskereskedelmi lánc január 15-től 21-ig számos élelmiszert és háztartási terméket kínál kedvező áron, közte egy praktikus rizsfőzőt. Nézzük meg részletesebben, mit ajánl a Spar - írja a mindmegette.

A Spar most Ázsia ízeit is elhozza az üzleteibe /Fotó: Spar

Rizsfőző a Spar kínálatában

Sokak szerint felesleges dolog, hiszen a rizsfőzéshez csak egy lábas kell, ám aki híján van a felhasználható fazekaknak vagy éppenséggel olyan tűzhelye vagy főzőlapja van, amin csak két hely van, azoknak igazi Jolly Joker egy rizsfőző. Nem beszélve arról, ha valakinek nagy adag rizst kell készítenie, akár több napra is előre, akkor nagyon is jól jön.

A Spar most kedvező áron, mindössze 9999 forintért kínál egy GOURMETmaxx rizsfőzőt. A 400 W teljesítményű, 1 literes GOURMETmaxx rizsfőző kivehető, tapadásmentes főzőedénnyel rendelkezik, gőzölő- és melegen tartó funkcióval van ellátva. A készülék rizs és tojás főzésére, valamint zöldségek, például brokkoli, paprika, sárgarépa párolására szolgál.

Így főzhetünk tökéletes rizst

Ha beszereztük ezt a kis praktikus konyhai eszközt, akkor már csak ezeket az apró trükköket kell bevetni, hogy tökéletes, azaz pergős rizst főzzünk. Ez azt jelenti, hogy belül picit még kemény, de kívül már puha, van tartása, mégsem mállik szét vagy ropog a fogunk alatt.

A Mindmegette Maestrója, Heni Nguyen mutatott egy ősi praktikát, amivel bármelyik rizsből finom köret készíthető – és csupán két dologra kell odafigyelni:

Heni először is többször is átmossa a rizst, amíg a víz tiszta nem lesz. Mint mondja, az átmosás során kiázik a rizsből a keményítő, amit ők csak kosznak hívnak. Ezután mehet az átmosott rizs a rizsfőzőbe, majd annyi vizet kell ráönteni, hogy ép csak egy ujjnyi vastagon lepje el a rizst. Ez a mérce az ősi ázsiai trükk, tehát nem kell bögrével sem méricskélni a mennyiséget, ugyanis bármekkora adag esetében alkalmazható.

Ezután nincs más hátra, mint bekapcsolni a gépet, só sem kell hozzá.

Ázsiába kalauzol a Spar

A Sparba most nem csak a rizsfőző miatt érdemes betérni, hiszen egész héten nagy akciók lesznek. Most számos gyümölcs- és zöldség, hús- és tejtermék, pékáru, ital, valamint háztartási termék közül érdemes válogatni. Az eheti akciós újság pontos tájékoztatást ad arról, hogy mennyire kedvezőek az árak, van, amit akár 30 százalékkal is olcsóbban lehet megvásárolni. Ha van kisállatunk, akkor nekik is most érdemes feltankolni finomságokból, hiszen egyes termékekre 25 százalékos kupon használható fel.