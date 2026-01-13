Várhatóan 2026 a növekedés éve lesz. A januári emelt nyugdíj, a kiskereskedelmi növekedés, valamint a turizmusban mért számok is erről tanúskodnak. Ezekről beszélt Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Mokka stúdiójában.

Fotó: Palóc André/ Facebook

Az idei első havi nyugdíjakat elutalták; január 12-én hétfőn 3,6 százalékkal magasabb nyugdíjösszeget kapott mindenki, aki utalva kapta. A postás kézbesítés szintén elindult.

2026 különleges év, mert nemcsak a 13. havi nyugdíj érkezik majd, hanem ezzel együtt bevezetjük a 14. havi nyugdíjat is. Az első utalással ennek az első részlete is érkezik februárban. A rendes nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét is kézbesíteni fogják. Ha költségvetési oldalról nézzük ,ez nagyjából 80-90 milliárd forint, ha pedig nyugdíjasonként nézzük, akkor az átlagnyugdíj 250 ezer forint fölött van. Ez viszont egy átlagszám, a legtöbben alatta vagy felette vannak. Mindenkinek figyelnie kell, hogy megkapta-e a megfelelő összeget.

– fogalmazott Palóc André a Mokkában. Bár a 2025-ös adatok még körvonalazódnak, úgy látják, hogy az előző év végére már kedvezőbbek lettek az élelmiszerárak, mérséklődött az infláció, és ez nem magától történt.

Elképzeléseink vannak arról, hogy az év vége felé mérséklődött az infláció. Az árréscsökkentéssel jelentősen tudtunk faragni, hogy megálljon az élelmiszerek drágulása. Nem igaz persze, hogy minden olcsóbb lett; számos termék tudott olcsóbb lenni, más termékek ugyanolyan áron maradtak. De hogy a drágulás folyamatát meg tudtuk állítani, ez a legfontosabb. Ha ezt elértük, ez valószínűleg látszódni fog az év végi számokban. A novemberi és az októberi inflációs adatok is jobbak voltak, mint az év elején.

– folytatja a szóvivő.

Mindemellett 2025 egy rekordévnek számított annak tekintetében, hogy a turisztikai ágazat túlszárnyalta az előző évet; 20 milliós turisztikai vendégszámot ért el Magyarország.

2026-ban is abban reménykedünk, hogy kitart a turizmus lendülése. A reptér állami kézbe került, számos fejlesztés történt, hogy több vendéget bírjon el. A gyorsforgalmi útfejlesztés elindult, a vasúti úton is lehet megfizethető áron a belváros és a reptér között közlekedni. Ezek mind olyan fejlesztések, amik abba az irányba mutatnak, hogy még több kapacitásunk legyen. Sokszor azt látjuk, hogy jönnének még többen, de a reptér tele van, a reptéri busz tele van, nincs elég taxi stb. Vidékben pedig még rengeteg tartalék van, ezért van turisztikai hitelünk a vidék számára, pont azért, hogy tudjanak fejleszteni.

– zárta gondolatait Palóc André.