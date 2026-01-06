Hatalmas segítséget nyújt a kormány idén is a kisvállalkozóknak
A kormány 2026-ban több fronton is érdemi támogatásokat tervez, amelyek a nyugdíjasok és a gazdaság szereplői számára is kézzelfogható változásokat hoznak. A kisvállalkozóknak kedvezményes hitelek, emelkedő áfamentességi határ és stabilabb gazdasági környezet áll rendelkezésre, miközben a nyugdíjasok a 13. havi mellett már a 14. havi nyugdíj első részét is megkapják.
A 2026-os év nemcsak a családok számára lesz fontos, hanem a nyugdíjasoknak is sok mindent tartogat. Ugyanis érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi juttatás is bevezetésre kerül. Erről és a kisvállalkozók támogatásairól Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője árult el részleteket a Mokkában kedd reggel.
Érkezik a 13. havi nyugdíj, lehet mondani, persze, ez már megszokott, hiszen pont a 13. havi nyugdíj volt az, amit bár a baloldal elvett, mi azon dolgoztunk, hogy vissza lehessen adni, és ez meg is történt. De a 13. havi nyugdíjjal együtt, a 14. havi nyugdíj is bevezetésre kerül, és az első heti részlet már ezzel együtt fog érkezni. Tehát amikor a nyugdíjasok majd figyelik februárban, hogy mi a helyzet, akkor azt látják majd, hogy a normál nyugdíj mellett a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első heti részlete is érkezik számukra
– mondta Palóc André.
A kisvállalkozókat segítő támogatások is óriási segítséget jelentenek
Már a tavaly évben is nagyon sok olyan program volt, amelyek hatalmas segítséget jelentettek a kis- és középvállalkozók számára. Ezek közül az egyik legfontosabb a 3 százalékos fix hitel. Ez azóta is óriási siker, ugyanis az indulás óta is egyre több vállalkozó él ennek lehetőségével.
A fix 3 százalékos hitelt felvevők számára két megoldás érhető el. Tehát van egy beruházási forma, ami azt jelenti, hogy a hitel összegéből eszközöket vásárolnak. A másik pedig a likviditási hitel.
Emellett van egy folyószámla hitel is, ami arra szolgál, hogy a vállalkozó el tudja dönteni mikor van szüksége arra az összegre, amit korábban kiutalt számára a bank.
Az idei év az első, amikor már az alanyi áfamentesség értékhatára nem 18, hanem 20 millió forint, ez most ilyen unalmasnak hangzik, de higgyék el nekem, hogy akiket ez érint, óriási dolog. Taxisofőrök, mondjuk sminkesek, fodrászok, vagy éppen műkörmösök és egyéb ilyen szolgáltatással foglalkozók, akiknek ez nagyon fontos kérésük volt már nagyon régóta, nekik ez egy óriási segítség, sőt nem csak most 20 millió, hanem a következő évben 22 és azt követő évben 24 millió lesz
– mondta el a szóvivő és azt ismertette, ez azt jelenti, hogy egy felmenő rendszerben három évre előre tudják, hogy folyamatosan emelkedik majd az értékhatár, ez gyakorlatban azt jelenti, hogy náluk kevesebb adóbefizetésre kell majd sor kerülni.
Javult a forint árfolyama
Tavaly ilyenkor 410-416 forint volt egy euró, ez most 384 forint. Ez annak köszönhető, hogy egy évvel ezelőtthöz képest jelentős mértékű erősödést látunk az euróval és a dollárral szemben. Ráadásául a dollárt tekintve még nagyobb a változás ott nem 6 százalékos, hanem 17 százalék körüli erősödés van.
Ez azt jelenti, hogy alapvetően a forint most stabil, ebben a 380-380 pár forintos sávban mozog most már egy jó ideje, és arra lehet számítani, hogy a befektetők is bíznak a forintban, szemben azokkal a pletykákkal, meg álhírekkel, hogy akkor itt kész, vége van mindennek. Azt lehet látni, hogy mind a befektetőházak, mind a minősítők hazánkat befektetésre ajánlják, tehát ebből a szempontból is rendben vagyunk, és egy nagyon mérhető része van ennek, például az euroforint árfolyam, ott is úgy tűnik, hogy stabilizálódtunk ezen a 380 pár forintos euró árfolyamon.
Az árcsökkenéssel kapcsolatban - amit február végéig hirdetett meg a kormány - a szóvivő elmondta, hogy erről számos vita van:
A kereskedők folyamatosan támadnak minket, ugye ők arról beszélnek, hogy hetente hány milliárd veszteség nekik. Nem győzöm felhívni a figyelmet rá, hogy az hetente több milliárd forint a családok esetében, amit otthagytunk. Ez egyik része, a másik része, hogy felmerül a kérdés, és erre már voltak utalások szerintem miniszter úr részéről is, hogy bizonyos termékek esetén lehet, hogy meg lehet fontolni, hogy ne csak ideiglenesen legyen. Tehát például, csak a kedvencemet mondom, például babakészítményeknél ne legyen az, hogy minden kereskedő akkorákat keres ezeken az alapvető dolgokon
– fogalmazott, majd hozzátette, hogy ez törvényi szabályozást jelent. Azonban egy valami biztos, a családok arra számíthatnak, hogyha indokolatlan áremelések vannak, biztosan közbe fogunk lépni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre