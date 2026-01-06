Hatalmas segítséget nyújt a kormány idén is a kisvállalkozóknak

A 2026-os év nemcsak a családok számára lesz fontos, hanem a nyugdíjasoknak is sok mindent tartogat. Ugyanis érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi juttatás is bevezetésre kerül. Erről és a kisvállalkozók támogatásairól Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője árult el részleteket a Mokkában kedd reggel.

Palóc André: a kisvállalkozók és a nyugdíjasok számára is fontos lesz az idei év Fotó: Palóc André/ Facebook

Érkezik a 13. havi nyugdíj, lehet mondani, persze, ez már megszokott, hiszen pont a 13. havi nyugdíj volt az, amit bár a baloldal elvett, mi azon dolgoztunk, hogy vissza lehessen adni, és ez meg is történt. De a 13. havi nyugdíjjal együtt, a 14. havi nyugdíj is bevezetésre kerül, és az első heti részlet már ezzel együtt fog érkezni. Tehát amikor a nyugdíjasok majd figyelik februárban, hogy mi a helyzet, akkor azt látják majd, hogy a normál nyugdíj mellett a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első heti részlete is érkezik számukra

– mondta Palóc André.

A kisvállalkozókat segítő támogatások is óriási segítséget jelentenek

Már a tavaly évben is nagyon sok olyan program volt, amelyek hatalmas segítséget jelentettek a kis- és középvállalkozók számára. Ezek közül az egyik legfontosabb a 3 százalékos fix hitel. Ez azóta is óriási siker, ugyanis az indulás óta is egyre több vállalkozó él ennek lehetőségével.

A fix 3 százalékos hitelt felvevők számára két megoldás érhető el. Tehát van egy beruházási forma, ami azt jelenti, hogy a hitel összegéből eszközöket vásárolnak. A másik pedig a likviditási hitel.

Emellett van egy folyószámla hitel is, ami arra szolgál, hogy a vállalkozó el tudja dönteni mikor van szüksége arra az összegre, amit korábban kiutalt számára a bank.

Az idei év az első, amikor már az alanyi áfamentesség értékhatára nem 18, hanem 20 millió forint, ez most ilyen unalmasnak hangzik, de higgyék el nekem, hogy akiket ez érint, óriási dolog. Taxisofőrök, mondjuk sminkesek, fodrászok, vagy éppen műkörmösök és egyéb ilyen szolgáltatással foglalkozók, akiknek ez nagyon fontos kérésük volt már nagyon régóta, nekik ez egy óriási segítség, sőt nem csak most 20 millió, hanem a következő évben 22 és azt követő évben 24 millió lesz

– mondta el a szóvivő és azt ismertette, ez azt jelenti, hogy egy felmenő rendszerben három évre előre tudják, hogy folyamatosan emelkedik majd az értékhatár, ez gyakorlatban azt jelenti, hogy náluk kevesebb adóbefizetésre kell majd sor kerülni.