Mint az ismert, január 22-e a Magyar Kultúra Napja. 1989 óta ezen a napon minden évben arra emlékezünk, hogy Kölcsey Ferenc egy nagyobb csomag részeként befejezte és megjelölte dátummal Csekén a Himnusz kéziratát.

Orbán Viktor üzent a Magyar Kultúra Napja alkalmából Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Isten éltessen minden magyart a Magyar Kultúra Napján!

A jeles nap kapcsán Orbán Viktor egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen a miniszterelnök mellett több más kormánytag is megszólal többek között arról, hogy mi a kedvenc magyar filmjük.

Éljünk bárhol a világon, a legjobb dolog, hogy magyarok vagyunk benne. Isten éltessen minden magyart a Magyar Kultúra Napján!

- írja a kormányfő, akinek a videóját alább tudod megtekinteni: