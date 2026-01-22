Orbán Viktor üzent a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Újabb bejegyzést tett közzé a kormányfő.
Mint az ismert, január 22-e a Magyar Kultúra Napja. 1989 óta ezen a napon minden évben arra emlékezünk, hogy Kölcsey Ferenc egy nagyobb csomag részeként befejezte és megjelölte dátummal Csekén a Himnusz kéziratát.
Orbán Viktor: Isten éltessen minden magyart a Magyar Kultúra Napján!
A jeles nap kapcsán Orbán Viktor egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen a miniszterelnök mellett több más kormánytag is megszólal többek között arról, hogy mi a kedvenc magyar filmjük.
Éljünk bárhol a világon, a legjobb dolog, hogy magyarok vagyunk benne. Isten éltessen minden magyart a Magyar Kultúra Napján!
- írja a kormányfő, akinek a videóját alább tudod megtekinteni:
