Orbán Viktor: Az őszinteség teremti meg a tiszta, egyenes beszédet
Erről beszélt a miniszterelnök a hétvégi Fidesz-kongresszuson.
"Az őszinteség teremti meg a tiszta, egyenes beszédet" - e sorokkal osztotta meg videóját a Facebookon Orbán Viktor, melyben a hétvégén tartott Fidesz-kongresszuson elhangzott beszédéből hallhatunk részleteket.
A miniszterelnök a szombati eseményen kifejtette: különleges dolog a mai világban az őszinte, egyenes beszéd. "A világban valami megváltozott. Teret nyer a komolytalanság, a felelőtlenség. Össze-vissza lehet mindenről hazudozni. A digitalizációval minden eddiginél gyorsabban elterjednek az álhírek, a megtévesztés és a csalás. A magyar politikában is így van ez. Következmények nélkül esküdözhet valaki, hogy nem veszi át a parlamenti mandátumát, aztán mégis. Következmények nélkül megígérheti a mentelmi jog eltörlését, aztán amikor szorul, a mentelmi joga mögé bújik" - sorolta, utalva Magyar Péter korábbi húzásaira, majd így folytatta:
"Bevallja, hogy fegyvert hord ott, ahol nem szabad. Aztán letagadja. Élő adásban érvelnek a többkulcsos adóemelés mellett, aztán letagadják."
A kulcsmondat, ami mindent visz és egyfajta korrajz így hangzik, idézem: nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.
