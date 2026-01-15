Orbán Viktor: Brüsszel nem adja fel, mennek tovább a háború útján

Ahogy arról beszámoltunk, Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az uniótól. Orbán Viktor korábban közölte, Magyaroroszág ezt elutasítja, nem fizet, valamint a magyar kormány petíciót is indított.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Brüsszel nem adja fel

Orbán Viktor a brüsszeli követelés kapcsán most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebből kiderül, hogy a Európai Bizottság bemutatta a Ukrajna finanszírozási tervét, ám ezzel nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményét teszik vele zárójelbe, de a valóságot is.

Brüsszel nem adja fel. A Bizottság tegnap bemutatta Ukrajna finanszírozási tervét. Nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményét teszik vele zárójelbe, de a valóságot is. Orosz jóvátételről álmodoznak, és ismét hitet tesznek a háború finanszírozása és Ukrajna feltétel nélküli pénzelése mellett. Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete, vagy az európai emberek véleménye. Mennek tovább a háború útján. Európában alig maradt kormány, aki ellen tud állni nekik. Magyarország a kivétel. Az elmúlt években megtanultunk kiállni magunkért. A pénzügyi válság idején megszorítások helyett munkaalapú gazdaságot és családbarát országot építettünk. A migrációs krízis alatt lezártuk a határainkat és azóta sem engedjük be a migránsokat. A háború kirobbanása óta pedig mindent megteszünk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és annak finanszírozásából. De Brüsszel ezt nem fogja ölbe tett kézzel nézni. Erről szólt a tegnapi bejelentésük. Nincs mese, ismét rajtunk a sor, hogy nemet mondjunk Brüsszelnek. Mert ne legyen senkinek illúziója: csak a mi kormányunk tud nemet mondani nekik. De ehhez minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz. Előbb a nemzeti petíción, majd az áprilisi választáson

- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.