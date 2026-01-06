Az idei nyugdíjigénylést és megállapítást érintő változások
Az utóbbi időben sok online felületen félrevezető hírként tévesen jelent meg, hogy a nyugdíj korhatár előtt, rugalmasan nem lehet nyugdíjba vonulni.
Az öregségi nyugdíjkorhatár idén is 65 év ez nem változott, ami azt jelenti 1961-ben vagy azt megelőzően született nők és férfiak igényelheti az öregségi nyugdíjat amennyiben rendelkeznek 20 év szolgálati idővel a teljes öregségi nyugdíjhoz, illetve 15 év elismert szolgálati idővel a rész nyugdíjhoz. Továbbra is változatlan feltételek mellet igényelhető a nők kedvezményes öregségi nyugdíja aminek jogosultsági feltétele a 40 év szolgálati idő megléte, ezen belül 32 év kereső tevékenységgel töltött idő határozatban történő elismerése.
Azok aki betöltik az öregségi nyugdíjkorhatárt a 65 évet, de öregségi nyugdíjra nem jogosultak, mert nem rendelkeznek a 15 év előírt szolgálati idővel, és méltányossági nyugdíjat igényelhetnek abban az esetben ha minimum 7,5 év szolgálati idővel rendelkeznek.
Abban az esetben ha ez a feltétel sem teljesül, kérhetik az Időskorúak Járadékának megállapítását a Lakhely szerint illetékes Kormányhivatalnál.
Az idei évben a tavalyihoz képest 11%.-al emelkedik a minimálbér ami bruttó 322.800.-Ft nettó 214.662.-Ft összegű.
A garantált bérminimum 7%.-os emelést követően bruttó 373.200 ami nettó 248.178.-Ft.
Azok a nyugdíjra jogosultak, akik a nyugdíjszorzók megjelenése (2026.03.31.) előtt igénylik ellátásukat nyugdíj előlegben részesülnek, így megélhetésük minden esetben biztosított.
Az ügyintézési gyakorlat szerint a nyugdíjelőleg általában a véglegesen megállapított nyugdíj összegének a 75-80%-a.
Abban az esetben ha valaki nyugdíjra jogosult, már az előző vagy azt megelőző évben rendelkezett a nők kedvezményes illetve az öregségi nyugdíj igényléséhez szükséges jogosító feltételekkel, visszamenőleg legfeljebb hat hónapra kérheti a nyugdíj megállapítását. Ebben az esetben a munkaviszonyt nem kell megszüntetni, mivel a nyugdíj megállapítás napjától részére a munkáltató a feleslegesen levont járulékot visszafizeti.
Természetesen a 65 életév betöltését követően sem kötelező nyugdíjba vonulni, de mivel ez szabad döntésen alapul, a nyugdíj igénylésnél nem csak a korhatár betöltésére kell kiemelten figyelni hanem arra is hogy, a ledolgozott évek ne legyenek törtek teljes évre jöjjenek ki mert így ennek alapján magasabb összegű nyugellátásban részesül.
Kevesen tudják, hogy a korhatár elérését követően az igénylő a születés naphoz képest minden 30 nap túlmunkával az átlagkereset szerint 0,5%-os nyugdíj növelést ér el ami évente 6%-ot jelent.
Akik a nyugdíjmegállapítást követően is tovább dolgoznak így, nem kell 18,5%.-os társadalombiztosítási járulékot megfizetniük.
15 %. SZJA megfizetéséi kötelezettség áll fenn továbbra is a nyugdíja munkavállalóknak. Tavaly október óta mentesülnek azok a nyugdíjasok akik három vagy több vér szerinti illetve örökbe fogadott gyermeket neveltek vagy nevelnek.
A 2026. március végén megjelenő nyugdíj szorzók a becslések szerint az előző évinél 10%-al lesznek magasabbak, a tavalyihoz képest, mivel 3,5 %.-os GDP növekedéssel számol idén a kormány. A növekedés célja, hogy a korábbi évek kereseteit a jelenlegi bérszinthez igazítsák, ezzel is megőrizve az idén megállapított nyugdíjak vásárló értékét.
Egészségügyi dolgozókat érintő változás ami idén januártól megkönnyíti a nyugdíjba vonulást amelletti munkavégzést, amely lehetővé teszi, hogy nem kell megszüntetni vagy felfüggeszteni a jelenlegi egészségügyi szolgálati jogviszonyukat a nyugdíjmegállapítás napjától. Azoknak az orvosoknak illetve egészségügyi dolgozóknak, akik nyugdíj mellett dolgoztak és a foglalkoztató egészségügyi intézmény folyósította a nyugdíjat „jövedelemkiegészítés jogcímén” idén januártól megszűnik ez a korlátozás, mivel a nyugdíj folyósítást a Magyar Államkincstár veszi át.
Az érintettek a teljes összegű havi ellátáson kívül jogosulttá válnak a 13 teljes havi a 14 havi nyugdíj részre, illetve az évközi visszamenőleges hatályú nyugdíj korrekcióra. Amennyiben a gazdasági növekedés eléri a tervezett 3,5%.-ot úgy estleges nyugdíj prémium kifizetésére.
Továbbra is igényelhető változatlan feltételek mellett 2014.12.31.-ig szerzett veszélyes munkakörben végzett munka esetén a korkedvezményes öregségi nyugdíj (ami a korhatár előtti ellátásként kerül megállapításra ) Idén is figyelni kell a jövedelemkorlátra ami a minimálbér 18 szorosa ami az idei évben bruttó 5.810.400.-Ft.
A korhatár elérését követen abban az esetben kérhető az öregségi nyugdíj megállapítása, ha egy év biztosítási jogviszonyban állt, a korhatár előtti ellátás megállapítását követően.
Verseny illetve közszférában foglakoztatott rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők idén, jövedelem és időkorlát nélkül folytathatnak kereső tevékenységet.
Fontos hogy, aki a nők kedvezményes öregségi nyugdíjba vonulási lehetőségét választja, a korhatár betöltését követően, nem kérheti a korhatár elérését követően a nyugdíj újra számolását, abban az esetben sem, ha tovább dolgozik mivel mentesül a 18,5%.-.os társadalombiztosítási járulék megfizetése alól.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy nyugdíjasnak Magyarországon kizárólag az minősül, illetve az jogosult térítésmentes egészségügyi ellátásra, aki nyugdíjmegállapító határozattal illetve nyugdíjas törzsszámmal (nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezik). Tekintettel arra, hogy a munkaviszonyt nem kell a nyugdíjba vonuláskor megszűntetni, csak akkor ha véglegesen befejezi a munkát, mivel a munkaviszony megszűnését követően kizárólag 45 napig jogosult térítésmentes orvosi ellátásra, még akkor is ha időközben a nyugdíj kérelmét benyújtotta és a nyugdíj megállapítása folyamatban van.
A nyugdíjast ebből kifolyólag számos kedvezmény illeti meg, sokan nem tudják, hogy a nyugdíjas kor elérése nem jelent nyugdíjas státuszt.
A nyugdíjba vonulás időpontja megalapozott döntést igényel, ami az évek múlásával nem változtatható, de előre tervezhető annál is inkább mert a nyugdíj összegét nem az utolsó öt év nyugdíjjárulék köteles jövedelméből, hanem az életpálya keresetből állapítják meg.
Az előzetes nyugdíjszámítás az adategyeztető határozat alapján előzetesen elvégezhető az adott év valorizációs szorzószámaival.
Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a nyugdíjba vonulás előtt kérdéseire szeretne választ kapni, illetve szeretné tudni a várható nyugdíja összegét, úgy érdemes szakemberhez fordulni, aki nem csak tájékoztatást nyújt, hanem kiszámolja a várható nyugdíj összegét, és az eredmény ismeretében tájékoztatást ad a nyugdíjba vonulás lehetőségeiről.
Szerző: Szatmáry Tünde Katalin www.ugyintezesazonnal.hu
