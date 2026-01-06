Az idei nyugdíjigénylést és megállapítást érintő változások

Az öregségi nyugdíjkorhatár idén is 65 év ez nem változott, ami azt jelenti 1961-ben vagy azt megelőzően született nők és férfiak igényelheti az öregségi nyugdíjat amennyiben rendelkeznek 20 év szolgálati idővel a teljes öregségi nyugdíjhoz, illetve 15 év elismert szolgálati idővel a rész nyugdíjhoz. Továbbra is változatlan feltételek mellet igényelhető a nők kedvezményes öregségi nyugdíja aminek jogosultsági feltétele a 40 év szolgálati idő megléte, ezen belül 32 év kereső tevékenységgel töltött idő határozatban történő elismerése.

Álhír, hogy nem lehet rugalmasan nyugdíjba vonulni. Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Azok aki betöltik az öregségi nyugdíjkorhatárt a 65 évet, de öregségi nyugdíjra nem jogosultak, mert nem rendelkeznek a 15 év előírt szolgálati idővel, és méltányossági nyugdíjat igényelhetnek abban az esetben ha minimum 7,5 év szolgálati idővel rendelkeznek.

Abban az esetben ha ez a feltétel sem teljesül, kérhetik az Időskorúak Járadékának megállapítását a Lakhely szerint illetékes Kormányhivatalnál.

Az idei évben a tavalyihoz képest 11%.-al emelkedik a minimálbér ami bruttó 322.800.-Ft nettó 214.662.-Ft összegű.

A garantált bérminimum 7%.-os emelést követően bruttó 373.200 ami nettó 248.178.-Ft.

Azok a nyugdíjra jogosultak, akik a nyugdíjszorzók megjelenése (2026.03.31.) előtt igénylik ellátásukat nyugdíj előlegben részesülnek, így megélhetésük minden esetben biztosított.

Az ügyintézési gyakorlat szerint a nyugdíjelőleg általában a véglegesen megállapított nyugdíj összegének a 75-80%-a.

Abban az esetben ha valaki nyugdíjra jogosult, már az előző vagy azt megelőző évben rendelkezett a nők kedvezményes illetve az öregségi nyugdíj igényléséhez szükséges jogosító feltételekkel, visszamenőleg legfeljebb hat hónapra kérheti a nyugdíj megállapítását. Ebben az esetben a munkaviszonyt nem kell megszüntetni, mivel a nyugdíj megállapítás napjától részére a munkáltató a feleslegesen levont járulékot visszafizeti.

Természetesen a 65 életév betöltését követően sem kötelező nyugdíjba vonulni, de mivel ez szabad döntésen alapul, a nyugdíj igénylésnél nem csak a korhatár betöltésére kell kiemelten figyelni hanem arra is hogy, a ledolgozott évek ne legyenek törtek teljes évre jöjjenek ki mert így ennek alapján magasabb összegű nyugellátásban részesül.

Kevesen tudják, hogy a korhatár elérését követően az igénylő a születés naphoz képest minden 30 nap túlmunkával az átlagkereset szerint 0,5%-os nyugdíj növelést ér el ami évente 6%-ot jelent.

Akik a nyugdíjmegállapítást követően is tovább dolgoznak így, nem kell 18,5%.-os társadalombiztosítási járulékot megfizetniük.