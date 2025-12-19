RETRO RÁDIÓ

Megszólalt Az Idősek Tanácsának tagja a nyugdíjadó kapcsán

Üzent is a baloldali szakértőknek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 16:18
nyugdíj nyugdíjadó reakció Idősek Tanácsa

Az Idősek Tanácsának tagja interjút adott a JóKor Nyugdíjasportálnak. A beszélgetés során pedig szóba került a nyugdíjadó is. Kusovszky Imréné figyelemmel követi a kormány és az ellenzék javaslatait is, így komoly véleményt tudott formálni a nyugdíjadóról, és a nyugdíjasokat érintő tervekről.

Mit szól a kiszivárgott Tisza csomaghoz?

– Naponta beszélgetek a nyugdíjas társaimmal. Nagyon elegünk van, hogy állandóan a nyugdíjasokkal foglalkozik a baloldal. Fejezzék ezt be, hiszen mi már nagyon sok mindent átéltünk, és letettünk az asztalra. Ráadásul a régi, baloldali rendszernek köszönhetjük, hogy vannak még kevés nyugdíjjal rendelkezők. 2010 előtt, a baloldal rengeteg pénzt vett ki a nyugdíjasok zsebéből. Elég csak a 13. havi nyugdíj akkori eltörlésére gondolni. Ezért is felháborító, amit az egykori baloldali közgazdászok most mondanak – és ezeket a gondolatokat látom visszaköszönni a Tisza nyugdíjadójában is. Én magam elkezdtem utánaszámolni, és eddig mintegy 30.000 Ft havi mínuszt egészen biztosan találtam a Tisza csomagban, amelyet a nyugdíjasok zsebéből vennének ki. Arról nem is beszélve, hogy a baloldali szakemberek elég bántóan és lesajnálóan nyilatkoznak rólunk. Nekik is üzenem: sokat dolgoztunk, megfizettük a szükséges adókat, foglalkozzanak inkább saját magukkal.

A baloldal valóban Brüsszel akaratát teljesítve készíti elő a terepet a háborúnak?

– Vannak köztünk olyan idősek, akik átélték a háborút, üldöztetéseket, és ezért nagyon-nagyon nem szeretnénk semmiféle háborút. Mi még tudjuk, hogy a háború milyen borzalmakkal jár, és igen, ezt el kell mondanunk a fiataloknak, gyermekeinknek, unokáinknak is, akik – szerencsére! – békeidőben nőhettek fel. Mi tudjuk, hogy mennyit és mit ért az emberi élet, éppen ezért kiállunk minden olyan törekvés mellett, amely megvédi unokáinkat a frontokra való kivezényléstől. Én személy szerint mélyen elutasítom a háború további támogatását. Elutasítjuk, hogy mások mondják meg nekünk, hogy mit kellene tennünk, mit kell – az általuk vélt igazságosságért – fizetnünk. Lázítás helyett a békén kell dolgozni, gondolkodni.

Említett egy dátumot: 2010. Azóta mi változott?

– Úgy gondolom, hogy a 13. havi nyugdíj visszaállítása helyes döntés volt és a 14. havi nyugdíj bevezetése is jó irány. Mindig van helye a pénznek. Emellett ott vannak a felújítási pályázatok, az élelmiszer-utalvány, az árréstop, vagy éppen a könnyített készpénz-felvétel. Talán mondanom se kell, ahhoz, hogy nyugodt legyen az idősebb generáció létezése egy-egy családon belül, nekünk is kell a biztonság és a kiszámíthatóság. Akkor tudunk mi is az unokákkal foglalkozni, programokat szervezni, vagy éppen saját társainkkal mozogni, utazni, ha kiszámíthatók a mindennapok. Így bizton állítom, amióta polgári kormányzata van Magyarországnak, azóta a nyugdíjasok anyagilag stabil lábakon állnak, és a Gondosórának köszönhetően biztonságban is vannak - fogalmazott a portálnak a Idősek Tanácsának tagja.

 

