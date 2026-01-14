RETRO RÁDIÓ

Nem csak Budapesten probléma: Két kábítószer-kereskedő kezén kattant a bilincs Fehérgyarmaton

A rendőrök kábítószergyanús anyagot és közel másfél millió forintot foglaltak le.

Szerző: Metropol
2026.01.14. 10:45
díler Kábítószer-kereskedő rendőrség

Két kábítószer-kereskedőt vettek őrizetbe a magyar rendőrök. Videó készült a házkutatásról, amiben egy kábítószer-kereső kutya fedi fel az illegális szereket.

Lebuktak a kábítószer-kereskedők
Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé

Lebuktak a kábítószer-kereskedők

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési Osztályának munkatársai január 10-én a DELTA Program keretében Fehérgyarmaton, a Szatmári utcában állítottak meg egy személyautót, és intézkedtek az abban utazó két férfival szemben. A rendőrök a helyszínen átvizsgálták a járművet, valamint a ruházatukat, és 7,5 gramm droggyanús anyagot, valamint több százezer forintot foglaltak le.

A fehérgyarmati nyomozók kutatást tartottak a 49 éves gacsályi P. J. és a 25 éves tunyogmatolcsi K. J. lakóhelyén is. Utóbbi lakásában további 90 gramm, különböző fajtájú és kiszerelésű kábítószergyanús anyagot, digitális mérleget, valamint közel másfél millió forintot foglaltak le.

A rendőrök előállították P. J.-t és K. J.-t a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságra, kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt - írja a police.hu.

 

 

