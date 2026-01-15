Egy házibuli után holtan találta ágyában 29 éves barátnőjét egy férfi

A bíróságon elhangzott, hogy Pollyt a barátai segítették fel az emeletre, miután bizonytalanul állt a lábán a házibuli alatt. A nő párja egy megérzés miatt ment el másnap reggel a házhoz, és ekkor találta meg Pollyt, aki mozdulatlanul feküdt az ágyban.

Házibuli után következett be a tragédia Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Házibuli után találták meg holtan a 29 éves nőt

A mentőket azonnal a huddersfieldi otthonhoz hívták, de sajnos Polly életét már nem lehetett megmenteni. A vizsgálat során elhangzott, hogy Polly alkoholt fogyasztott, valamint több, receptes és szigorúan ellenőrzött gyógyszert is szedett a 2022 augusztusi buli folyamán. Az egyik gyógyszer olyan mennyiségben volt jelen a fiatal nő szervezetében, amely korábban már vezetett halálesetekhez.

A rendőrség vizsgálta a tragédiát, de nem találtak bizonyítékot semmilyen gyanús körülményre.

A tárgyaláson elhangzott, hogy a gyógyszerek és az alkohol együttes hatása fokozta a nyugtató hatást, és csökkentette a légzési aktivitást. Caroline Chandler helyettes boncló jelentése szerint balesetnek minősítette az esetet a bíróság, és úgy fogalmazott, hogy Polly halála egy szándékos cselekedet következménye volt, amelynek nem szándékolt eredménye lett.

Polly édesanyja, Sharon a gondozói munkát végző lányt csodálatos lányként és testvérként írta le. Hozzátette:

Hiányozni fog nagyon, és mindig szeretni fogjuk.

Polly halála után a család és a barátok egy GoFundMe gyűjtést indítottak a temetési költségek fedezésére - számolt be róla a The Sun.

A gyűjtőoldalon ez olvasható: