Egy házibuli után holtan találta ágyában 29 éves barátnőjét egy férfi
A férfi életét váratlan tragédia rázta meg. A bíróságon kiderült, hogy Polly Zajdlert a barátja találta holtan az ágyban egy házibuli után.
A bíróságon elhangzott, hogy Pollyt a barátai segítették fel az emeletre, miután bizonytalanul állt a lábán a házibuli alatt. A nő párja egy megérzés miatt ment el másnap reggel a házhoz, és ekkor találta meg Pollyt, aki mozdulatlanul feküdt az ágyban.
Házibuli után találták meg holtan a 29 éves nőt
A mentőket azonnal a huddersfieldi otthonhoz hívták, de sajnos Polly életét már nem lehetett megmenteni. A vizsgálat során elhangzott, hogy Polly alkoholt fogyasztott, valamint több, receptes és szigorúan ellenőrzött gyógyszert is szedett a 2022 augusztusi buli folyamán. Az egyik gyógyszer olyan mennyiségben volt jelen a fiatal nő szervezetében, amely korábban már vezetett halálesetekhez.
A rendőrség vizsgálta a tragédiát, de nem találtak bizonyítékot semmilyen gyanús körülményre.
A tárgyaláson elhangzott, hogy a gyógyszerek és az alkohol együttes hatása fokozta a nyugtató hatást, és csökkentette a légzési aktivitást. Caroline Chandler helyettes boncló jelentése szerint balesetnek minősítette az esetet a bíróság, és úgy fogalmazott, hogy Polly halála egy szándékos cselekedet következménye volt, amelynek nem szándékolt eredménye lett.
Polly édesanyja, Sharon a gondozói munkát végző lányt csodálatos lányként és testvérként írta le. Hozzátette:
Hiányozni fog nagyon, és mindig szeretni fogjuk.
Polly halála után a család és a barátok egy GoFundMe gyűjtést indítottak a temetési költségek fedezésére - számolt be róla a The Sun.
A gyűjtőoldalon ez olvasható:
Polly szerető lány, testvér és hűséges barát volt sokak számára. Gyönyörű, kedves, gondoskodó lélek volt, aki mindenkit megérintett, akivel találkozott. Polly olyan ember volt, akivel egyszer találkoztál, és rögtön új barátra leltél benne. Szenvedélyesen szerette az állatokat, a természetet, a zenét, valamint a különleges, különc dolgokat.
