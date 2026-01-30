Gyepes Ádám a Tisza Párt újabb adatkezelési botrányáról: Ez elfogadhatatlan!

Van egy határ, amit nem lépünk át, a gyerekek személyes adataival nem játszunk. Az óbudai Tisza Párt viszont pontosan ezt tette. A párt egy karácsonyi PR-ajándékozást szervezett, ami szép dolog lett volna, ha nem kampánycélból teszik. Csak közben egy bárki számára elérhető módon megosztották a közel 50 gyermek személyes adatát az interneten, ami így nyilvánosságra került. Itt a lényeg, a Tisza nemcsak a saját több százezer szimpatizánsának adatait nem tudja biztonságban tartani, hanem a rájuk bízott gyerekek adatait sem. Ez nem szimpla apróság, ez egy adatvédelmi bűncselekmény, ami gyerekek adatainak a gondatlan kezelése miatt valószínűleg a legsúlyosabb kategória. Én mindig megadom a tiszteletet az ellenfeleimnek, de van egy határ, és a Tisza jelöltje ezt végérvényesen átlépte a gyerekek adatainak gondatlan kezelésével. Nikolett állj ki és azonnal kérj bocsánatot az érintett gyerekektől, családoktól és vállald a politikai felelősséget a helyi szervezetetek visszaéléséért! Ez a minimum!