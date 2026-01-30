Gyepes Ádám a Tisza Párt újabb adatkezelési botrányáról: Ez elfogadhatatlan!
A képviselő a közösségi oldalán közölte a részleteket.
A sajtóban ma megjelent információk szerint a III. kerületben egy súlyos adatkezelési incidens történt a Tisza Párt egyik helyi akciója kapcsán, ahol kiskorúak személyes adatai kerültek elérhetővé az interneten
– derül ki Gyepes Ádám legfrissebb Facebook-posztjából.
„Ez elfogadhatatlan! Az érintett családoknak azonnali bocsánatkérés és teljes körű tájékoztatás jár, és a Tisza feladata, hogy haladéktalanul eltávolítsa az online felületekről az érintett személyes adatokat és értesítse az érintetteket! Boda Nikolett: a gyermekek adatainak védelme nem játék, állj ki, kérj bocsánatot, és vállald a politikai felelősséget. Ez a minimum!” – folytatta a Fidesz óbudai képviselője.
Van egy határ, amit nem lépünk át, a gyerekek személyes adataival nem játszunk. Az óbudai Tisza Párt viszont pontosan ezt tette. A párt egy karácsonyi PR-ajándékozást szervezett, ami szép dolog lett volna, ha nem kampánycélból teszik. Csak közben egy bárki számára elérhető módon megosztották a közel 50 gyermek személyes adatát az interneten, ami így nyilvánosságra került. Itt a lényeg, a Tisza nemcsak a saját több százezer szimpatizánsának adatait nem tudja biztonságban tartani, hanem a rájuk bízott gyerekek adatait sem. Ez nem szimpla apróság, ez egy adatvédelmi bűncselekmény, ami gyerekek adatainak a gondatlan kezelése miatt valószínűleg a legsúlyosabb kategória. Én mindig megadom a tiszteletet az ellenfeleimnek, de van egy határ, és a Tisza jelöltje ezt végérvényesen átlépte a gyerekek adatainak gondatlan kezelésével. Nikolett állj ki és azonnal kérj bocsánatot az érintett gyerekektől, családoktól és vállald a politikai felelősséget a helyi szervezetetek visszaéléséért! Ez a minimum!
– mondja a videóban Gyepes Ádám.
