A világ legjobb artistái lépnek fel a Fővárosi Nagycirkuszban

Befejeződött az immár 16. alkalommal megtartott Budapest Cirkuszfesztivál. A világ egyik legrangosabb cirkuszi versenyének a Fővárosi Nagycirkusz adott otthont. Most március közepéig külön műsorban láthatók a seregszemle legjobbjai. A fesztivál Plusz című előadáson többek között légtornászok, lovak és zsonglőrök is láthatók.

A Fővárosi Nagycirkusz közönségét a gyönyörű lovak lenyűgözik Fotó: Urbán Ádám/Fővárosi Nagycirkusz

A különleges előadás a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt elvarázsolja. A műsorban többek között látható egy amerikai fliegende-csoport. Az artisták egy a porond fölé kifeszített biztonsági háló felett, egy állványról kiindulva mutatják be a különleges szaltókat és különféle ugrásokat, hogy aztán egy kollégájuk a túloldalon elkapja őket.

Már a fesztiválon is nagy sikert aratott Anatoly Ankerman izraeli bohóc. Már hatévesen fellépett a nagybátyja partnereként, és a cirkusz világából azóta sem ábrándult ki. Felnőtt korában egy ideig a világhírű Cirque do Soleilnél is bizonyíthatta tehetségét.