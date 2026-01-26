A világ legjobb artistái lépnek fel a Fővárosi Nagycirkuszban
Magyarországra érkeztek a világ legjobb artistái. A Fővárosi Nagycirkuszban megtartott Budapest Cirkuszfesztivál nyerteseinek produkcióit most egy külön műsorban is megcsodálhatja a publikum.
Befejeződött az immár 16. alkalommal megtartott Budapest Cirkuszfesztivál. A világ egyik legrangosabb cirkuszi versenyének a Fővárosi Nagycirkusz adott otthont. Most március közepéig külön műsorban láthatók a seregszemle legjobbjai. A fesztivál Plusz című előadáson többek között légtornászok, lovak és zsonglőrök is láthatók.
A különleges előadás a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt elvarázsolja. A műsorban többek között látható egy amerikai fliegende-csoport. Az artisták egy a porond fölé kifeszített biztonsági háló felett, egy állványról kiindulva mutatják be a különleges szaltókat és különféle ugrásokat, hogy aztán egy kollégájuk a túloldalon elkapja őket.
Már a fesztiválon is nagy sikert aratott Anatoly Ankerman izraeli bohóc. Már hatévesen fellépett a nagybátyja partnereként, és a cirkusz világából azóta sem ábrándult ki. Felnőtt korában egy ideig a világhírű Cirque do Soleilnél is bizonyíthatta tehetségét.
A Fővárosi Nagycirkusz új műsora a világ legjobb artistáinak seregszemléje
Az egyik legnépszerűbb fellépő kétségkívül az angol kutyaidomár, Thomas Lacey. Az édesapja és a testvérei szintén állatokkal dolgoznak, tehát tévedés nélkül kijelenthető, hogy a vérében van a szakmája. A produkciója során a négylábú barátaink elvarázsló bájjal engedelmeskednek neki, még akkor is, ha különböző figurákat kell bemutatniuk a közönség előtt.
A műsor két magyar fellépője, Krivanek Zoé és Kollár Bence egy különleges gurtniszámmal kápráztatja el a mélyen tisztelt publikumot.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre