RETRO RÁDIÓ

A világ legjobb artistái lépnek fel a Fővárosi Nagycirkuszban

Magyarországra érkeztek a világ legjobb artistái. A Fővárosi Nagycirkuszban megtartott Budapest Cirkuszfesztivál nyerteseinek produkcióit most egy külön műsorban is megcsodálhatja a publikum.

Megosztás
Szerző: Kóré Károly
Létrehozva: 2026.01.26. 19:10
cirkusz légtornász kutya artista

Befejeződött az immár 16. alkalommal megtartott Budapest Cirkuszfesztivál. A világ egyik legrangosabb cirkuszi versenyének a Fővárosi Nagycirkusz adott otthont. Most március közepéig külön műsorban láthatók a seregszemle legjobbjai. A fesztivál Plusz című előadáson többek között légtornászok, lovak és zsonglőrök is láthatók.

Fővárosi Nagycirkusz
A Fővárosi Nagycirkusz közönségét a gyönyörű lovak lenyűgözik  Fotó: Urbán Ádám/Fővárosi Nagycirkusz

A különleges előadás a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt elvarázsolja. A műsorban többek között látható egy amerikai fliegende-csoport. Az artisták egy a porond fölé kifeszített biztonsági háló felett, egy állványról kiindulva mutatják be a különleges szaltókat és különféle ugrásokat, hogy aztán egy kollégájuk a túloldalon elkapja őket.

Már a fesztiválon is nagy sikert aratott Anatoly Ankerman izraeli bohóc. Már hatévesen fellépett a nagybátyja partnereként, és a cirkusz világából azóta sem ábrándult ki. Felnőtt korában egy ideig a világhírű Cirque do Soleilnél is bizonyíthatta tehetségét.

Lélegzetelállító produkciók a Fővárosi Nagycirkusz Fesztivál Plusz ...

fotóma, 11:47

A Fővárosi Nagycirkusz új műsora a világ legjobb artistáinak seregszemléje

Az egyik legnépszerűbb fellépő kétségkívül az angol kutyaidomár, Thomas Lacey. Az édesapja és a testvérei szintén állatokkal dolgoznak, tehát tévedés nélkül kijelenthető, hogy a vérében van a szakmája. A produkciója során a négylábú barátaink elvarázsló bájjal engedelmeskednek neki, még akkor is, ha különböző figurákat kell bemutatniuk a közönség előtt.

A műsor két magyar fellépője, Krivanek Zoé és Kollár Bence egy különleges gurtniszámmal kápráztatja el a mélyen tisztelt publikumot. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu