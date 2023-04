Óriási baleset után tért vissza a Fővárosi Nagycirkusz kupolájába az üzbég artistapár

Megnyerte szerelmével a monte-carlói Arany Bohóc díjat 2017-ben. 2020 januárjában tíz métert zuhant a kupolából és úgy összetörte magát, hogy azt mondták neki, járni se fog. Most a Fővárosi Nagycirkusz új műsorában ismét a kupolában repül a férjével, Rustem Osmanovval védőháló nélkül Kristina Vorobyeva.

A Sky Angels a Fővárosi Nagycirkusz kupolájában

Egy különleges párost is láthat a közönség a Fővárosi Nagycirkusz új, A sztyeppe illata című műsorában: a Sky Angelsnek a premieren állva tapsoltak a nézők. A műsoruk is lélegzetelállító, de a történetük igazán szívszorító és arról tanúskodik, hogy az ember bármire képes, ha eléggé akarja.

Olyan páros akrobata mutatványt dolgoztak ki Sky Angels néven, melynek során egymásba kapaszkodva, egymástól függve repülnek a kupolában, minden biztosítás és háló nélkül. Veszélyes számuk 2017-ben elnyerte a "cirkusz Oscar-díját": a 41. Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztiválon elhozták az Arany Bohóc-díjat. Boldogságuk határtalan volt, a házaspár együtt járta a világot, mindenütt nagy sikert aratva.

Lélegzetelállító produkciójukkal Arany Bohóc-díjat nyertek.

2020 január 3-án azonban szörnyű balesetet szenvedtek: a kupolából a mélybe zuhantak a Carré-i World Christmas Circus előadásán. Az egyik mutatvány ugyanis az volt, hogy a férfi a fogával tartotta a trapézt, felesége pedig rajta függött, így repültek. Rustem Osmanov foga azonban kitört és mindketten lezuhantak. Mivel Kristina ért először földet, rázuhant a férje, így ő sérült meg jobban. A férje agyrázkódást szenvedett és napokig sokkos állapotban volt, Kristinának mindene összetört.

Az orvosok először azt mondták , járni sem fog tudni, de Kristina kijelentette: ismét repülni fog a cirkuszi kupolában férjével. Három műtétet végeztek el a nyakán és a gerincén, hónapokig egy amszterdami rehabilitációs klinikán lábadozott. 2020. április közepén már arról szóltak a híradások, hogy ismét lábra állt és sétál.

Három hónap után mégis lábra állt, hihetetlen akaraterővel. Fotó: Facebook

Arra számítunk, hogy április végén mankóval kilép az ajtón. Rehabilitációja nagyon intenzív volt. Magatehetetlen volt, amikor hozzánk került, csak a lábát tudta mozgatni

számolt be az artista állapotáról gyógytornásza, Mireille Pont.

Kristina legyőzte félelmét és a legnagyobb fájdalmak árán is tornázott, mozgott, hogy visszanyerje képességeit. Most pedig a Fővárosi Nagycirkuszban is bizonyította: képes mindarra, amire a baleset előtt, és ismét repül férjével a kupolában: