Pár év, és a következő égitest, amelyet ember birtokolhat, a Hold lesz – mondja az űrkutatásért felelős miniszteri biztos

A versengés ugyanarról szól, mint a gyarmatosítás korában. A kérdés az, hogy ki lesz a háromárbócos vitorláson, és ki az, aki csak a partról integet. A kettő különböző gazdasági lehetőségeket jelent a jövőre nézve. Aki elindult, és aki birtokba veszi az új erőforrásokat, annak nagyobb lehetőségei lesznek, mint annak, aki nem így tett. Ezért van az, hogy már az Európai Unió maga is aggódik a tekintetben, hogy hogyan tudja megőrizni versenyképességét az űrtechnológiai ágazatban. Ugyanis nagyon nagy játékosok emelkedtek fel, Amerika és Oroszország mellé bejött Kína és India. Másrészt azt is látjuk, hogy az uniós képességek fejlesztése mellett szükség van arra, hogy egy-egy ország is fel tudjon mutatni valamit. Ez a technológia olyan területe a gazdaságnak, a tudománynak és a biztonságpolitikának, amelynél nem lehet nem tudomásul venni azt, hogy itt van, létezik és ha tetszik, ha nem, meghatározza jelenünket és még ennél is nagyobb mértékben a jövőnket. Korábban évezredek vagy évszázadok alatt váltott technológiát az emberiség, ma sokszor évek, sőt hónapok alatt lecserélődnek komplett rendszerek