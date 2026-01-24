„Erőszakos sudribunkó” - Ez a véleménye a Tisza Pártnak a saját jelöltjéről
„Narcisztikus és bántalmazó!” - de akkor miért indítják?
Országos kockázatnak, "erőszakos sudribunónak", "narcisztikus, bántalmazó alaknak" nevezte egy belső dokumentumban a saját jelöljét a Tisza Párt! A dokumentumot, ami lényegében egy "kockázatelemzés", egy ismeretlen e-mail címről juttatták el a Bors szerkesztőségébe.
A saját minősítésük szerint Csatári Ernő a párt Somogy megyei képviselőjelöltje nagy veszélyt jelent a Tisza Pártra. Szerintük nárcisztikus és bántalmazó vezetési stílusával elüldözi magától az aktivistákat. Azt állítják, hogy bár helyesen írni sem tud, a pénze miatt lett a Tisza somogyi arca a kétes hátterű üzletember. Még azt is leírják a Tisza-dokumentumban, hogy Csatári csak azért tűzte ki a luxusjachtjára a „rendszerváltás” zászlaját, mert reméli, hogy végre leszáll róla a NAV és Magyar Péter segítségével tovább bővítheti balatoni szálloda-birodalmát, a Smeraldo-luxusaparmanokat.
A választóknak így próbálja eladni magát Magyar Péter egyik kedvence:
„Csatári Ernő 50 éves, két kislány édesapja, szállodaigazgató. Vállalkozását 26 éve alulról építette fel: kétkezi munkától, bádogosságtól és vendéglátástól jutott el saját lemezgyárának vezetéséig, majd Siófokon a szálláshely-szolgáltatásig. Büszke arra, hogy a Balatonon elsőként hozta létre a Cafe Frei franchise-t.”
„Családjával korábban kétlaki életet terveztek Spanyolországban, ám Magyar Péter megszólalásai és érvei annyira meggyőzték, hogy azonnal hazaköltöztek, mert úgy érezte: most lehet igazán tenni a hazáért és a gyermekeik jövőjéért.”
Korábban több cikk is született Csatári Ernő gyors meggazdagodásáról és kiterjedt érdekeltségeiről (Smeraldo luxusapartmanok és wellness-hotel, Baobab penthouse-hotel, siófoki Cafe Frei), de még inkább a botrányairól, mint amikor például fellökte a HírTV riporterét.
Mindezt a Tisza vezetősége is kockázatként értékeli a Borshoz elküldött belső dokumentum alapján, ami pozitívumként csak annyit tud Csatári mellett felhozni, hogy van pénze és bizonyos fokú szervezőkészsége. De aztán gyorsan hozzáteszik, hogy a múltja és kiállhatatlan személyisége a Tisza országos kampányára is veszélyt jelenthet.
Azt írják róla, hogy „vamzer kultúra” jellemzi és a személyisége „szekunder szégyen” a Tisza Pátra.
A dokumentum az írja, hogy a Tisza-szigetektől begyűjtött visszajelzések alapján Csatari egy kifejezetten nárcisztikus ember, aki „egyfajta egyéni kultusz kialakításával” olyan légkört teremtett, ami az önkéntesek erőteljes lemorzsolódásához vezet és ellehetetleníti a kampányfeladatok ellátását. Azt írják hogy a mintegy 250 siófoki sziget-tagból már csak kb. 15 áll rendelkezésre bármilyen terepmunkára, míg az „értelmiségnek” elege lett a helyi kiskirály basáskodásából. Hozzáteszik azt is, hogy ugyanez a folyamat a teljes választókerületben megfigyelhető.
Munkatársai jellemzése szerint Csatári„narcisztikus és szociopata”, kisebbségi komplexusából fakadóan paranoiás, sőt „egyes esetekben kifejezetten agresszív”. Folyamatosan dicsekszik a Magyar Péterhez és Radnai Márkhoz fűződő barátságával és állandóan felemlegeti, hogy mennyi pénzzel támogatja őket.
Egy tavaly májusi Signal-üzenetben például Csatári arra kötelezte az aktivistákat, hogy köpjék be egymást, ha vele kapcsolatban bármilyen „bomlasztást” tapasztalnak. Csatári minden eredményt a személyes sikerének állít be, mások munkáját állandóan lekicsinyli. "Sok esetben kifejezetten hazudik”, ferdítéseket, hamis statisztikákat közöl az országos kampánycsapattal. Alpári, bunkó stílusa „bántóan ellentétes” a kormányzóképesség tiszás üzenetével: „helyesen írni, összetett módon fogalmazni láthatóan nem képes, nyilvános szereplései egyfajta szekunder szégyenérzetet okoznak az önkéntesekben.” Hozzáteszik, hogy nyelveket „értékelhető szinten nem beszél, szókincse közepes,” és a helyi fideszes ellenfelével, Witzmann Mihállyal összehasonlítva egy „erőszakos sudribunkó” látszatát kelti.
Kábítószer, NAV-vizsgálatok, politikai opportunizmus- sorolja tovább a Tisza párti elemzés Csatáriról, arra következtetésre jutva, hogy képviselő-jelöltsége nagy veszély a pátra.
Szerintük a lehetséges támadási felületekhez tartozik például a kábítószer-gyanú. Egyes aktivisták szerint ugyanis Csatári kábítószerezik, olykor Radnai Márkkal közösen, és azért olyan erős a Tiszában, mert Radnait akár zsarolni is tudja ezzel.
Szintén veszélyként említi a dokumentum, hogy Csatárinak több ügye is volt a NAV-val, amit bár ő politikai lejáratásként állít be, de többek szerint azután csatlakozott a Tiszához, hogy a NAV vizsgálódni kezdett az apartman-birodalma körül. A legnyilvánvalóbb ügye a 100 milliós luxusjacht körüli valószínűsített ÁFA-csalás, amit cégesen vásárolt, viszont már magánszemélyként kötött rá olcsóbb szerződést a Bahart-nál. Csatári cégei legalább 35 milliós támogatást nyertek a Kisfaludy Program állami pályázatain, és egyáltalán nem biztos, hogy tisztán. Egy helyi oknyomozó oldal szerint Csatáriék manipulálhatták az adatokat, hogy a kérdéses apartmanok megfeleljenek a pályázati kritériumoknak. Ha beigazolódik a csalás gyanúja, visszas kellene szolgáltatniuk az elnyert támogatásokat.
Említenek egy a NAV oldalán látható jegyzőkönyvet, miszerint az adóhatóság egy rutin ellenőrzéskor hiányzó nyugtákra és elszámolatlan készpénzre lett figyelmes, amiért vizsgálat indult. Sőt, Csatárit utólag azért is megbírságolták, mert a NAV által rajtakapott recepciós nem volt jelentve.
De miért éri meg ezek után Magyar Péternek, hogy országgyűlési képviselőjelöltet csináljon egy ennyire veszélyes alakból? A Tiszás dokumentumban Csatári erősségei között ott a lényeg: FINANSZÍROZÁS!
Ez nemcsak a kampányoláshoz szükség alapvető infrastruktúrát jelenti, hanem esetenként ennél sokkal többet. Tavaly augusztus 20-án például Csatári volt az, aki „Árad a Tisza” feliratot húzatott végig a Balaton fölött egy bérelt magánrepülővel, amit több strandra is kirendelt, zumbázó Tisza-aktivistáknak kellett köszönteni. Ez a repülő valószínűleg ugyanaz a VIP-utasoknak fenntartott, prémium-kategóriás sárga Cessna volt, amivel Magyar Péter repkedett a Balaton fölött, és amit egy oknyomozó portál szerint „egy siófoki barát” (jó eséllyel Csatári) intézett neki.
