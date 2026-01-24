RETRO RÁDIÓ

„Meg fogok halni” - Épphogy sikerült kimenekülnie az égő házból a nőnek

Élete legfélelmetesebb perceit élte át egy nő, amikor lángba borult egy wyomingi társasház.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 18:30
tűz társasház menekülés

Egy átlagos estének indult, azonban percek alatt rémálommá vált, miután lángba borult egy társasház.

Az egész lakás égett körülöttük
Az egész lakás égett körülöttük Fotó: Freepik

Január 19-én váratlan tűz ütött ki Anna Chavez wyomingi lakásában. A helyi tűzoltóság által közzétett félvételen jól látható, ahogy a tűzoltók egy 10 méteres létrát emelnek az ablakhoz, miközben a füst ömlik ki az épületből. Chavez testvérével és unokahúgával tartózkodott a lakásban.

Menekülés az égő házból

Minden olyan gyorsan történt. Amikor megláttam a füstöt és a tüzet, az volt az első gondolatom, hogy meg fogok halni

- mesélte, de csak akkor realizálta milyen komoly a helyzet, amikor kinyitotta az ajtót.

Rengeteg füstöt láttam mindenhol, nagyon megijedtem. Abban a pillanatban nem gondolkodtam túl sokat. Tennem kellet valamit... Kinyitottuk az ablakot és megpróbáltunk kiugrani.

A túlélési ösztönök teljesen átvették az irányítást. Mindenféleképpen szerette volna legalább unkokahúgát megmenteni, mert ő még fiatal, élnie kell. Megpróbáltak ágytakarókat összekötözni, hogy le tudjanak mászni, de ez a tervük kudarcba fulladt.

A menekülési kísérletet a tűzoltók akadályozták meg, akik addigra kiértek a helyszínre. Könyörögtek a családnak, hogy ne ugorjanak, miközben a létrát felhúzták az ablakhoz. 

A felvételen jól hallani, ahogy Chavez segítségért könyörög, miközben húga átadja unokahúgát a lánglovagoknak. A tűzoltók próbálták nyugtatni őket, miközben segítettek nekik kiszabadulni az égő épületből.

Végük mindhármójukat, de még a nő macskáját is sikerült kimenekíteni. Később Chavez így nyilatkozott az üggyel kapcsolatban:

Csak szeretném megköszönni, megmentették a macskámat, az unokahúgom és a húgom életét is.

Az egész esetet a tűzoltóság kamerája is rögzítette - írja a People.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
