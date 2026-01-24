„Meg fogok halni” - Épphogy sikerült kimenekülnie az égő házból a nőnek

Egy átlagos estének indult, azonban percek alatt rémálommá vált, miután lángba borult egy társasház.

Az egész lakás égett körülöttük Fotó: Freepik

Január 19-én váratlan tűz ütött ki Anna Chavez wyomingi lakásában. A helyi tűzoltóság által közzétett félvételen jól látható, ahogy a tűzoltók egy 10 méteres létrát emelnek az ablakhoz, miközben a füst ömlik ki az épületből. Chavez testvérével és unokahúgával tartózkodott a lakásban.

Menekülés az égő házból

Minden olyan gyorsan történt. Amikor megláttam a füstöt és a tüzet, az volt az első gondolatom, hogy meg fogok halni

- mesélte, de csak akkor realizálta milyen komoly a helyzet, amikor kinyitotta az ajtót.

Rengeteg füstöt láttam mindenhol, nagyon megijedtem. Abban a pillanatban nem gondolkodtam túl sokat. Tennem kellet valamit... Kinyitottuk az ablakot és megpróbáltunk kiugrani.

A túlélési ösztönök teljesen átvették az irányítást. Mindenféleképpen szerette volna legalább unkokahúgát megmenteni, mert ő még fiatal, élnie kell. Megpróbáltak ágytakarókat összekötözni, hogy le tudjanak mászni, de ez a tervük kudarcba fulladt.

A menekülési kísérletet a tűzoltók akadályozták meg, akik addigra kiértek a helyszínre. Könyörögtek a családnak, hogy ne ugorjanak, miközben a létrát felhúzták az ablakhoz.

A felvételen jól hallani, ahogy Chavez segítségért könyörög, miközben húga átadja unokahúgát a lánglovagoknak. A tűzoltók próbálták nyugtatni őket, miközben segítettek nekik kiszabadulni az égő épületből.

Végük mindhármójukat, de még a nő macskáját is sikerült kimenekíteni. Később Chavez így nyilatkozott az üggyel kapcsolatban:

Csak szeretném megköszönni, megmentették a macskámat, az unokahúgom és a húgom életét is.

Az egész esetet a tűzoltóság kamerája is rögzítette - írja a People.