„Berobbant a kandalló üvege, leégett az otthonom” – László a kocsijában alszik a tűzvész óta

László a kutyájával és a macskájával élt az otthonában, de karácsony után szörnyű dolog történt velük. A férfi éppen az egyik szobában dolgozott, amikor a kandalló üvege berobbant. Pillanatok alatt leégett a háza. Segítségre van szüksége.

2026.01.19.
„Az autómban alszom összebújva a kutyámmal” – kezdte lapunknak a Miskolcon élő Takács László. A férfinak épp karácsony után pár nappal égett le az otthona. Mint mondta, pillanatok műve volt az egész, ugyanis berobbant a kandalló üvege, a kihulló parázs pedig lángra lobbantotta a helyiségeket. 

berobbant
Berobbant a kandalló üvege, László otthona így égett le – Fotó: olvasói

Berobbant a kandalló üvege, leégett a ház

A szerény körülmények között élő Takács László most hatalmas bajba került. December 28-án berobbant a kandallóján az üveg, majd az abból kiszóródó parázs felgyújtotta a házát. A férfi lapunknak mesélte el a részleteket. 

Épp elmúlt karácsony, amikor szörnyűség történt velem

– kezdte László. „Egyedül élek, nincs már rokonom. Egyedül a kutyám és a kiscicám volt a társam. Több mint öt éve elektromosan fűtöttem a lakást, eleinte még a kandallóval tüzeltem, majd átálltam teljesen az elektromosra. Hát így is kellett volna maradni, de mégis a kandallót választottam. Mindent ugyanúgy csináltam, ahogy szoktam. Begyújtottam és minden rendben volt. El is kezdtem csinálni a munkámat, ugyanis itthonról dolgozom."

berobbant
Mindene megsemmisült a tűzben – Fotó: olvasói

László először furcsa szagot érzett, ám kiderült, hogy ennél sokkal nagyobb a baj.

Furcsa szag terjengett a levegőben, amire felfigyeltem

– folytatta a férfi. „A kandallóban rendesen égett a tűz. Ezután egy pillanat múlva sziszegő hangot hallottam és ránéztem a kandallóra, ami abban a pillanatban berobbant. Az összes parázs a földre került és már égetett is fel mindent. Próbáltam oltani oltóval, de akkor már hirtelen minden lángolt körülöttem. Annyit tehettem, hogy kimenekültem a lángok közül és hívtam a tűzoltókat.

László füstmérgezést kapott, a mentősök kórházba szállították. 

berobbant
Lászlónak segítségre van szüksége a felújításhoz – Fotó: olvasói

Füstmérgezést kaptam. Bent is akartak tartani, de nagyon aggódtam az állataim miatt, így saját felelősségemre hazamentem. Kiderült, hogy a kiscicám meghalt a tűzben… Csak a kutyám maradt életben. Számomra ez tragédia. Egyáltalán, hogyan robbanhat be egy hőálló üveg? 

László azóta próbálja újra élhetővé tenni a házát, de nincs pénze rá.

„Az autómban alszom a kutyámmal. A tisztálkodást a Máltai Szeretetszolgálatnál oldom meg. Segítségre van szükségem. Egy olyan emberre, aki segítene rendbe rakni velem a házat, hogy újra be tudjak költözni a kutyámmal. A helyiséget azóta már kitakarítottam, így már tényleg csak a felújításról lenne szó. Kérem, aki tud segítsen” – zárta a férfi.

 

