Lesújtó diagnózist kapott a családapa: néhány héttel később örökre elvesztették őt

Egy 55 éves édesapa mindössze néhány héttel azután hunyt el, hogy motoros neuronbetegséget (MND) diagnosztizáltak nála, egy gyógyíthatatlan, progresszív, neurológiai rendellenességet. Dave Chalmers az angliai West Dunbartonshire-ből a napokban, kora reggel vesztette életét: felesége, Natalie a tragédia után megtörten nyilatkozott. Mint mondta, a férje ugyan megbékélt a diagnózisával, ő képtelen volt ugyanerre, és továbbra sem érti, miért történt velük ilyen igazságtalanság.

Néhány héttel a diagnózis után hunyt el a kétgyermekes édesapa

Több vizsgálatot követően kapták meg a lesújtó diagnózist

Az özvegy ezután kitért arra, hogy Dave korábban hónapokig újra és újra visszatérő arcüreggyulladásban szenvedett, majd tavaly áprilisban első stádiumú prosztatarákot diagnosztizáltak nála.

Nyár elején kezdte letargikusnak érezni magát, és már arra sem maradt ereje, hogy felemelje a fejét – szó szerint lógatta. Képtelenek voltunk rájönni, miért nem javul az állapota, ez idő alatt pedig egyre gyengébb lett, ezért oda-vissza jártunk a háziorvoshoz és a sürgősségire, ahol Dave több CT-vizsgálatot és vérvizsgálatot elvégzett

- emlékezett vissza Natalie.

Októberben egy orvos úgy vélte, a férfi kimerültségének és több kilós fogyásának neurológiai okai lehetnek, majd november végén, egy sürgősségi MRI-vizsgálatot követően derült fény a diagnózisra. Ekkor 18 hónapot jósoltak neki, ám a férfi állapota rohamosan romlani kezdett, és végül néhány hét alatt elvesztették őt a szerettei.

Az özvegy, elmondása szerint, soha nem fogja tudni feldolgozni azt, mennyire gyorsan elvitte a férjét a gyógyíthatatlan betegség, amelynek következtében a motoros neuronokból érkező üzenetek fokozatosan nem jutnak el az izmokhoz, és amik így elsorvadnak. Dave-et a felesége mellett a gyermekeik, a 19 éves Amelia és a 16 éves Caleb, valamint a bátyja, Denver és a nővére, Debbie gyászolja.

A motoros neuronbetegség diagnózis nem ígért reményt a gyógyulásra, csak a veszteség bizonyosságát. Ennek ellenére apám továbbra is ugyanaz az apa maradt, aki mindig is volt – kedves, szerető és rendíthetetlenül hűséges

- mondta el az elhunytról a lánya, Amelia, mialatt a család többi tagja is kiemelte, ahogy Dave egészen az utolsó pillanatig megőrizte az optimizmusát és a humorérzékét.

A betegség, amivel küzdött, a lelkesedését, a mosolyát és a humorérzékét nem volt képes legyőzni

- nyilatkozta Dave testvére, Denver, a Mirror beszámolója szerint.