„Három tünetet megnéztem az interneten, és azt hittem, hogy csak a menopauza miatt van”

Egy anyuka, aki az éjszakai izzadást, az ízületi fájdalmakat és a szokatlan vérzést a menopauzának tulajdonította, nemrégiben kapott negatív eredményt egy kenetvizsgálat után – ezért megdöbbent, amikor megtudta, hogy méhnyakrákja van.

Méhnyakrákot diagnosztizáltak a nőnél Fotó: unsplash.com

Azt hitte, menopauzája van – méhnyakrákot diagnosztizáltak a nőnél

Michelle Griggs, aki egy közösségi klub vezetőjeként dolgozik, rendszeresen részt vett kenetvizsgálatokon, és mindig azt mondták neki, hogy minden rendben van. De mivel az állapota romlott, úgy döntött, hogy beszél a háziorvosával, és méhnyakrákot diagnosztizáltak nála.

Biztosan nagyon gyorsan fejlődött ki, és nagy szerencsém, hogy még az első stádiumban volt, így nagyon korai szakaszban észlelték. Amikor az interneten megnézed az összes tünetedet, nagyon könnyű azt feltételezni, hogy semmi bajod. Tényleg azt hittem, hogy a menopauza miatt van, mert minden egyezett azzal, amit az interneten olvastam

– mesélte az 50 éves nő.

Michelle tünetei azonban hamar súlyosbodtak, ezért orvoshoz fordult segítségért.

„Nagyon kimerültnek éreztem magam, és úgy gondoltam, jobb, ha megvizsgáltatom magam, és szerencsére így is tettem” – mondta, majd hozzátette:

Vizsgálatot csináltak, és amikor másnap felhívtam őket, hogy megkérdezzem, megvannak-e már az eredmények, azt mondták, ugorjak be, így azonnal tudtam, hogy nem lesz jó hír. Emlékszem, hogy nagyon kábultan távoztam a rendelőből, nem tudtam felfogni a helyzetet. De minden nagyon gyorsan történt, és két héten belül már meg is volt a kezelési terv.

Michelle kemény kemoterápiás, sugárterápiás és brachyterápiás kezelésen esett át, amelynek során kis sugárzó rudakat helyeztek a méhnyakához közel. A kezelés két hónapos sugárterápiát jelentett, heti öt napon át a Kent and Canterbury Kórházban. Mivel nem vezetett autót, barátai és családtagjai vitték el a kezelésekre. Kollégái és klubtagjai támogatásával folytatta a munkát, amikor úgy érezte, képes rá.

„Segített abban, hogy pozitív hozzáállást és gondolkodásmódot alakítsak ki, és nagyon szerencsés voltam, hogy támogató emberek vettek körül. Két nagyon jó barátom elkísért a vizsgálatokra és a kezelésekre, és nélkülük az egész dolog sokkal rosszabb lett volna” – mesélte a hölgy.