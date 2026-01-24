Szamos csiberoló: itt egy gyors, finom étel hétvégére - recept

A bacon szeletbe göngyölt, batáta- és sajtcsíkkal töltött csiberoló azért kapta a Szamos nevet, mert a Szamos cukrászdák tulajdonosához, Kelényi Szamos Gabriellához történt látogatásra készült, mint akár önmagában is fogyasztható snack, könnyen bekapható ínyenc sós falatkák. Remekül bevált a beszélgetés mellé, ráadásul – anélkül, hogy összebeszéltünk volna – Gabriella vegyes sült zöldséggel kínált, ami tökéletes köretnek bizonyult. Ajánljuk is tehát köretként ehhez az ételhez!

Szamos csiberoló batátával és pesztós sajttal - partisnack vagy főétel is lehet (Fotó: Fodor Erika)

A csiberoló hozzávalói 2-4 főre, kerek kerámia sütőtálban

Fél kg csirkemellfilé

1 nagy vagy 2 kisebb batáta (édesburgonya)

15-20 dkg pesztós sajt (lehet cheddar vagy bármilyen más fűszeres, füstölt kemény sajt)

20 dkg szeletelt bacon

2 evőkanál olaj (olíva vagy napraforgó)

1-2 gerezd fokhagyma

Só, tárkony - ízlés szerint

Mindössze ez a néhány alapanyag kell a mennyei csiberolóhoz, amely bármely étkezésre tökéletes (Fotó: Fodor Erika)

Elkészítés

A csibemellből ujjnyi vastag csíkokat vágunk, majd egyben besózzuk, tárkonnyal megszórjuk, majd jól megforgatjuk a fűszerekben. A sajtot is ujjnyi darabokra vágjuk, és ugyanezt tesszük a megmosott, hámozott nyers batátával. Az összenyomott fokhagymát az olajban elkeverjük.

Csiberolók betekerve, irány a sütő! (Fotó: Fodor Erika)

Ezután egyesével kiterítjük egy deszkán a baconszeleteket (ha kicsi rolókat szeretnénk, felezhetjük a szeleteket), mindegyikbe beleteszünk egy csibemell csíkot, egy batáta gerezdet és egy sajtrudacskát, majd feltekerjük.

Kész is a ropogós csiberoló snack, ami körettel főételként is fogyasztható (Fotó: Fodor Erika)

Ezeket - szépen elrendezve - a kerek sütőformába helyezzük. Ha kész, rálocsoljuk a fokhagymás olajat és mehet fóliával letakarva a sütőbe 20 percre – alsó-felső sütéssel. Ezután a fóliát levesszük és 10 perc grillezés, pirítás következik. Amint kész, lehet is egyesével elcsipegetni a csiberolókat – körettel ebédnek vagy csak úgy magában, snackként.

Kelényiné Szamos Gabriella örömmel fogadta a neki "dedikált" csiberolót (Fotó: Fodor Erika)

Tuti Tipp

Ha marad baconszelet, azt csak úgy dobjuk rá kisülni az egész rolórakomány tetejére. Ha batáta is marad, azt ugyancsak beledobálhatjuk a sütőtálba, és annak a tetejére csavarjuk a baconszeletet.