Szamos csiberoló: itt egy gyors, finom étel hétvégére - recept
Bacon szeletek, sajtrudak, csirkemellcsíkok és batátadarabok felhasználásával készíthetünk ropogós, sült falatokat. A csiberolót magában is fogyaszthatjuk.
A bacon szeletbe göngyölt, batáta- és sajtcsíkkal töltött csiberoló azért kapta a Szamos nevet, mert a Szamos cukrászdák tulajdonosához, Kelényi Szamos Gabriellához történt látogatásra készült, mint akár önmagában is fogyasztható snack, könnyen bekapható ínyenc sós falatkák. Remekül bevált a beszélgetés mellé, ráadásul – anélkül, hogy összebeszéltünk volna – Gabriella vegyes sült zöldséggel kínált, ami tökéletes köretnek bizonyult. Ajánljuk is tehát köretként ehhez az ételhez!
A csiberoló hozzávalói 2-4 főre, kerek kerámia sütőtálban
Fél kg csirkemellfilé
1 nagy vagy 2 kisebb batáta (édesburgonya)
15-20 dkg pesztós sajt (lehet cheddar vagy bármilyen más fűszeres, füstölt kemény sajt)
20 dkg szeletelt bacon
2 evőkanál olaj (olíva vagy napraforgó)
1-2 gerezd fokhagyma
Só, tárkony - ízlés szerint
Elkészítés
A csibemellből ujjnyi vastag csíkokat vágunk, majd egyben besózzuk, tárkonnyal megszórjuk, majd jól megforgatjuk a fűszerekben. A sajtot is ujjnyi darabokra vágjuk, és ugyanezt tesszük a megmosott, hámozott nyers batátával. Az összenyomott fokhagymát az olajban elkeverjük.
Ezután egyesével kiterítjük egy deszkán a baconszeleteket (ha kicsi rolókat szeretnénk, felezhetjük a szeleteket), mindegyikbe beleteszünk egy csibemell csíkot, egy batáta gerezdet és egy sajtrudacskát, majd feltekerjük.
Ezeket - szépen elrendezve - a kerek sütőformába helyezzük. Ha kész, rálocsoljuk a fokhagymás olajat és mehet fóliával letakarva a sütőbe 20 percre – alsó-felső sütéssel. Ezután a fóliát levesszük és 10 perc grillezés, pirítás következik. Amint kész, lehet is egyesével elcsipegetni a csiberolókat – körettel ebédnek vagy csak úgy magában, snackként.
Tuti Tipp
Ha marad baconszelet, azt csak úgy dobjuk rá kisülni az egész rolórakomány tetejére. Ha batáta is marad, azt ugyancsak beledobálhatjuk a sütőtálba, és annak a tetejére csavarjuk a baconszeletet.
Kelényiné Szamos Gabriella megmutatta a saját konyháját, a családi étkezőt is:
