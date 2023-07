Ezt a mennyei baconrolót aszalt gyümölccsel neked is meg kell kóstolnod

Liszt- és tejérzékeny vendégeket várva módosítani kellett a jól bevált tejszínes göngyölt csirkemell családi receptet. Kézenfekvő, hogy a tejszínt kell kihagyni, hátha úgyis jó. Az lett, sőt mintha még jobb is, mint az eredeti, mert így ropogósra sül a bacon, és nem ázik el a tejszínben! Arról nem is beszélve, hogy annyival is olcsóbb. Pláne, ha a csirkemellet is félárasan sikerül venni.

Baconrolók nyerszöldség-körettel – Fotó: Fodor Erika

Hozzávalók

1 nagyobbacska csirkemellfilé

20 dkg szeletelt bacon

10 dkg aszalt sárgabarack vagy szilva

olívaolaj

kacsazsír olvasztva

só

Pici olajjal vagy zsírral lelocsolva irány a sütő! Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

A megmosott húst hüvelykujjnyi vastag csíkokra vágjuk, besózzuk. A hosszú baconszeleteket félbevágjuk, ezekbe a felezett szeletekbe göngyöljük a csirkemellcsíkokat, és szorosan egymás mellé tesszük a sütőtál alján. Ha megtelt a tál, rakhatunk még egy réteget a tetejére, vagy két sorban vagy csak középre – attól függ, mennyi a husi és mekkora a tál.

Bacon, akciós csirkemell, aszalt sárgabarack

Ha kész, a baconrolók közé egy-egy szem aszalt sárgabarackot teszünk, elválasztva ezeket egymástól, és szép színűre dekorálva a tálunkat. A tetejét meglocsoljuk egy kis zsiradékkal. Én sparheltben sütöttem, de szerintem benti sütőbe sem kell rá fólia. 20-25 perc alatt kész. Mehet hozzá hagyományos rizs- vagy krumpliköret, de mi mozzarellás paradicsommal szeretjük.

Sütőben a baconroló – Fotó: Fodor Erika

Tutiság1

Figyelni kell, ha a gyümölcs pirul, égni kezd, tuszakoljuk le a rolók alá, azok megvédik!

Tutiság2

Meg lehet próbálni szezonális friss gyümölccsel (eper, meggy, cseresznye is), csak számítsunk rá, hogy több levet enged, mint az aszalt – az íze viszont jó!