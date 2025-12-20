- Sztárok a tömegben: ismert arcok a szegedi Háborúellenes Gyűlésen - Fotó
Szegeden kinyílt a Lázár-bazár!
Az Orbán-firkás pulcsit már-már megszoktuk a Háborúellenes Gyűlésen, de Szegeden kinyílt a Lázár-bazár is!
Szegeden is kinyílt a mörcs, de már nem csak Orbán Viktor képeivel és rajzaival díszített pulóvereket és pólókat lehet kapni. A mostani Háborúellenes Gyűlésen ugyanis emelték a tétet: kinyílt a Lázár-bazár is!
Szentkirályi Alexandra már Vitézy Dávidnak is Lázár-babát ajándékozott karácsonyra, és most bárki hazavihet egy Lázár-pólót vagy egy aprócska babát. A kommentelők már elolvadtak a babáktól.
