Szegeden kinyílt a Lázár-bazár!

Az Orbán-firkás pulcsit már-már megszoktuk a Háborúellenes Gyűlésen, de Szegeden kinyílt a Lázár-bazár is!

Létrehozva: 2025.12.20. 11:06
Szegeden is kinyílt a mörcs, de már nem csak Orbán Viktor képeivel és rajzaival díszített pulóvereket és pólókat lehet kapni. A mostani Háborúellenes Gyűlésen ugyanis emelték a tétet: kinyílt a Lázár-bazár is!

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Szentkirályi Alexandra már Vitézy Dávidnak is Lázár-babát ajándékozott karácsonyra, és most bárki hazavihet egy Lázár-pólót vagy egy aprócska babát. A kommentelők már elolvadtak a babáktól.

