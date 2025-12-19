RETRO RÁDIÓ

Sokkoló hangfelvétel: Nagy Ervin szerint ki kell halnia az idősebb generációnak

Döbbenetes kijelentést tett a színész.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 14:58
Nagy Ervin hangfelvétel idősek színész

A Mandiner korábbi cikkében bemutatta, hogyan beszélt Nagy Ervin egy zártkörű háttérbeszélgetésen arról, hogy visszasírja a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát és annak „köznyugalmát”. Azt az időszakot, amely a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amikor családok mentek tönkre és nyugdíjasok kerültek lehetetlen anyagi helyzetbe. Ezt szeretné vissza a tiszás politikus, aki a kormányváltás után egy radikális baloldali fordulatra is áhítozik. A kiszivárgott felvétel nagy felháborodást váltott ki — most azonban újabb hanganyag érkezett szerkesztőségünkhöz, amely az előzőekhez hasonló, súlyos és megdöbbentő állításokat tartalmaz.

Fotó: Máté Krisztián /  Metropol

A felvételen ezúttal is Nagy Ervin beszél, és kijelentései minden eddiginél szemléletesebben mutatják meg, milyen gondolkodásmód húzódik meg a Tisza politikai köreiben. Az újabb botrányra azután kerül sor, hogy kiderült: Magyar Péterék 1300 milliárd forintos megszorításra készülnek.

Nagy Ervin: „Egyszerűen ki kell haljon ez a generáció”

A kiszivárgott felvételen Magyar Péter politikusa arról beszél, hogy a politikai változáshoz szerinte generációs átrendeződésre — sőt generációk „kihalására” — van szükség. A mondatok még leírva is megrázóak.
Íme a szó szerinti idézet:

Én olyan fiatalembereket fogok keresni, akik nem a sérelemkultúrából dolgoznak. Mert már egy másik generáció – ti egy másik generáció tagjai vagytok szerintem. Szóval, hogy ez a „mi volt a, nagypapával, nagymamával, a komcsik meg a *vaa*”. Szóval egyszerűen ki kell haljon ez a generáció sajnálatos módon, ahhoz, hogy megint újra lehessen egy ilyen ilyen szélesebb kultúrhorizontba mindenkit, érdeme szerint, egyébként támogatni

– mondja a Tisza párt vezető politikusa egy háttérbeszélgetésen, amit itt meg is hallgathat. 

Ez a kijelentés egy olyan politikustól hangzik el, aki korábban még „kőkemény munkáspártot” vizionált a rendszer leváltása után — most pedig már arról beszél, hogy idősek generációjának kell eltűnnie ahhoz, hogy új politikai korszak jöhessen.

Ezek a mondatok nem csak felháborítóak és elfogadhatatlanok, de Magyarország történelmének legsötétebb időszakát is felidézik.

Mit mutat meg ez a Tiszáról?

A két kiszivárgott felvétel együtt már világos mintázatot rajzol: radikális baloldali fordulat, generációs feszültségkeltés, és olyan gondolatok, amelyek a nyilvánosság előtt vállalhatatlanok lennének.

Nagy Ervin szavai új megvilágításba helyezik a Tisza politikai arculatát: a nyilvánosságban hirdetett mérsékelt, „technokrata” imázs mögött egy szélsőbaloldali, társadalmi konfliktusokra építő gondolkodásmód húzódik meg - írja a Mandiner.

Top hírek

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
