Kiszivárgott egy hangfelvétel: baloldali kormányt készül alakítani a Tisza

A Mandiner birtokába került egy zártkörű találkozón készült hangfelvétel, amelyen Nagy Ervin színész-politikus hallható, amint egy baloldali, sőt munkáspárti politikai tömörülés létrehozásáról beszél. Mint arról a lap már korábban beszámolt, ez az a felvétel, amelyen a tiszás politikus visszasírja a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát és annak „köznyugalmát”.

Azt az időszakot, amely a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amelynek a hétköznapi állampolgárok érezték meg leginkább a súlyát, amikor családok mentek tönkre a kormányzati elvonások miatt és nyugdíjasok kerültek lehetetlen anyagi helyzetbe. Az idén készült felvétel nem sokkal azután került a Mandiner szerkesztőségéhez, hogy napvilágra kerültek Magyar Péterék radikális gazdasági megszorító elképzelései.

Közös bulizás, közös baloldali megszorítások - Forrás: Népszava/Youtube

A Tisza brutális megszorító csomagja: 1300 milliárdos terhek, baloldali fordulat

Az Index által kiszivárogtatott, több száz oldalas „Tisza-csomag” az elmúlt 15 év legnagyobb gazdasági megszorítását vetíti előre. A dokumentum évi 1300 milliárd forintnyi többletbevételt irányoz elő adóemelésekkel, kedvezmények leépítésével és új adónemek bevezetésével.

A terv többek között:

visszahozná a háromkulcsos, progresszív SZJA-t, a felső kulcs akár 33 százalék is lehetne;

jelentősen csökkentené vagy megszüntetné a családi adókedvezményeket és az anyák adómentességét;

felszámolná a KATA-t és több más kedvezményes kisadózási formát;

bevezetne vagyonadót, megemelné a tőkejövedelmek és az ingatlanhoz kötődő jövedelmek közterheit;

progresszív társasági adóval és akár a mindennapi termékeket is érintő magasabb fogyasztási adókkal növelné az állami bevételeket;

alapjaiban alakítaná át a jóléti rendszert: az állami TB helyett kötelező magánbiztosítást, valamint magánnyugdíj-modellt vezetne be, szűkítve az állami ellátásokat.

A csomag lényegében egy olyan baloldali megszorító politikát vázol fel, amely a középosztályt és a vállalkozókat terhelné meg legsúlyosabban.