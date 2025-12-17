RETRO RÁDIÓ

Kiszivárgott egy hangfelvétel: baloldali kormányt készül alakítani a Tisza

Nagy Ervin egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszél, hogy baloldali tömörülést szeretne a kormányváltás után.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 14:14
Nagy Ervin hangfelvétel Tisza Párt

A Mandiner birtokába került egy zártkörű találkozón készült hangfelvétel, amelyen Nagy Ervin színész-politikus hallható, amint egy baloldali, sőt munkáspárti politikai tömörülés létrehozásáról beszél. Mint arról a lap már korábban beszámolt, ez az a felvétel, amelyen a tiszás politikus visszasírja a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát és annak „köznyugalmát”. 

Azt az időszakot, amely a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amelynek a hétköznapi állampolgárok érezték meg leginkább a súlyát, amikor családok mentek tönkre a kormányzati elvonások miatt és nyugdíjasok kerültek lehetetlen anyagi helyzetbe. Az idén készült felvétel nem sokkal azután került a Mandiner szerkesztőségéhez, hogy napvilágra kerültek Magyar Péterék radikális gazdasági megszorító elképzelései.

Közös bulizás, közös baloldali megszorítások - Forrás: Népszava/Youtube
Közös bulizás, közös baloldali megszorítások - Forrás: Népszava/Youtube

A Tisza brutális megszorító csomagja: 1300 milliárdos terhek, baloldali fordulat

Az Index által kiszivárogtatott, több száz oldalas „Tisza-csomag” az elmúlt 15 év legnagyobb gazdasági megszorítását vetíti előre. A dokumentum évi 1300 milliárd forintnyi többletbevételt irányoz elő adóemelésekkel, kedvezmények leépítésével és új adónemek bevezetésével.

A terv többek között:

  • visszahozná a háromkulcsos, progresszív SZJA-t, a felső kulcs akár 33 százalék is lehetne;
  • jelentősen csökkentené vagy megszüntetné a családi adókedvezményeket és az anyák adómentességét;
  • felszámolná a KATA-t és több más kedvezményes kisadózási formát;
  • bevezetne vagyonadót, megemelné a tőkejövedelmek és az ingatlanhoz kötődő jövedelmek közterheit;
  • progresszív társasági adóval és akár a mindennapi termékeket is érintő magasabb fogyasztási adókkal növelné az állami bevételeket;
  • alapjaiban alakítaná át a jóléti rendszert: az állami TB helyett kötelező magánbiztosítást, valamint magánnyugdíj-modellt vezetne be, szűkítve az állami ellátásokat.

A csomag lényegében egy olyan baloldali megszorító politikát vázol fel, amely a középosztályt és a vállalkozókat terhelné meg legsúlyosabban.

Nagy Ervin munkáspárti tervei

A megszorító csomag nyilvánosságra kerülése után nem sokkal a Mandiner szerkesztőségéhez eljutott egy zártkörű beszélgetésen készült hangfelvétel, melyen Nagy Ervin beismerő vallomást tesz további jövőbeli terveiket illetően. A politikus a felvételen egyértelműen egy új, radikális baloldali tömörülés – egy új munkáspárt – létrehozásáról beszél:

Én örülnék egyébként hogyha például, miután leváltottuk a rendszert, ki tudna nőni egy fiatal, nagyon agilis baloldali tömörülés. Tehát, hogy nagyon jó lenne, én azt is szeretném, hogy egy kőkemény munkáspárt lenne.

A nyilatkozat, amit lentebb meg is hallgathatunk, különösen éles fényt vet a Tisza Párt körüli vitákra, hiszen a kiszivárgott gazdasági csomag eleve baloldali irányba tolja a párt programját. Nagy Ervin beismerése pedig újabb bizonyíték a Tisza baloldali mivoltáról.

Kibújt a szög a zsákból

A hangfelvétel és a Tisza-csomag tartalma együtt immár nehezen magyarázható félre: minden jel arra mutat, hogy a Tisza Párt valódi politikai iránya balra tart, és baloldali megszorításokra készül, amelyek drasztikusan növelnék az adóterheket és átalakítanák az állami ellátórendszereket.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu