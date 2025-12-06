- „Teltház” - videóval üzent Orbán Viktor
Eddig nem látott videóval jelentkezett Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről
A közösségi oldalán mutatta meg a felvételt a kormányfő.
Szombaton Kecskeméten tartották a Háborúellenes Gyűlés következő állomását. Ahogy az eddigieken, úgy a mostanin is beszédet mondott Orbán Viktor.
Orbán Viktor: Kecskemét velünk tart!
A kormányfő az esemény után egy friss videót osztott meg a közösségi oldalán. Ezen bemutatta, hogyan érkezett meg a beszélgetés helyszínére, és hogyan fogadták őt ott a résztvevők.
Kecskemét velünk tart!
- fűzte a videóhoz a miniszterelnök.
