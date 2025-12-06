RETRO RÁDIÓ

Eddig nem látott videóval jelentkezett Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről

A közösségi oldalán mutatta meg a felvételt a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06.
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor videó háború

Szombaton Kecskeméten tartották a Háborúellenes Gyűlés következő állomását. Ahogy az eddigieken, úgy a mostanin is beszédet mondott Orbán Viktor.

DPK Háborúellenes Gyűlés - Kecskemét 2025.12.06. Csiszár Jenő, Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Kecskemét velünk tart!

A kormányfő az esemény után egy friss videót osztott meg a közösségi oldalán. Ezen bemutatta, hogyan érkezett meg a beszélgetés helyszínére, és hogyan fogadták őt ott a résztvevők.

Kecskemét velünk tart!

- fűzte a videóhoz a miniszterelnök.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

