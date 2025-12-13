Nyitrai Zsolt: a vasárnapig megrendelt Gondosórát még karácsony előtt kézbesítik
A biztonság egy okos döntéssel kezdődik. Vasárnap éjfélig van lehetőség megrendelni a gondosórát - üzente Nyitrai Zsolt.
Azok a 65 év felettiek, akik vasárnap éjfélig megrendelik a Gondosórát, az ünnepek előtt megkapják - erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója pénteken közzétett Facebook-videójában.
A Gondosóra nemzeti ügy. A Magyarország kormánya által indított ingyenes szolgáltatás eddig már több mint hetvenezer nyugdíjas életét mentette meg
- mondta Nyitrai Zsolt.
Most, az ünnepek közeledtével egy új akciót indítunk. Amennyiben Ön 65 év feletti, és még nincs Gondosórája, akkor amennyiben megrendeli most vasárnap éjfélig, akkor az eszköz még az ünnepek előtt, karácsony előtt odaér Önhöz - mondta a miniszterelnök főtanácsadója.
Ne feledje, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik!
- tette hozzá Nyitrai Zsolt.
