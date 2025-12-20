"Csak az álmaim maradtak" - helikopterezés után most szánkón csúszna a 88 éves Anna néni

Karácsony előtt néhány nappal ünnepelte a születésnapját Doka Anna. Nyolcvankilencedik évébe lépett Anna néni, aki sohasem tétlenkedik, és már ki is tűzte újabb célját maga elé. Szánkóval szeretne siklani a havon. Eddig már több extrém dolgot is kipróbált, amiket jellemzően nem ebben az életkorban szoktak az emberek.

Anna néni korát meghazudtolóan nyitott az új dolgokra - Fotó: Metropol/Faludi Koppány

Anna néni kora senkit se tévesszen meg. Az idős asszony fiatalokat meghazudtoló célokat tűz ki évről-évre maga elé, pedig néhány napja, december 18.-án lett 88 éves. Felsorolni is nehéz mennyi felejthetetlen élményben volt már része élete során. Ült versenyautó navigátor ülésében, és részt vett extrém helikopterezésen is.

Szánkózni szeretne a 88 éves Anna néni

Újabb célt tűzött ki maga elé Anna néni. A következő esztendőben szánkóval szeretne siklani a havon az idős asszony, akinél gyermekkorában diagnosztizálták a gyerekparalízist. Több műtéten átesett, és az évek során már minden családtagját elveszítette.

Nem maradt számomra más csak az álmaim. Abonyban éltem le az életem. Könyvelőként dolgoztam, és jelenleg egy zuglói idősek otthonában töltöm a napjaimat

- mesél az életéről Anna néni, aki a kora ellenére nagyon aktív életet él.

Szeretek főzni, rejtvényt fejteni, és sétálni a Városligetben. Nem nagyon van az országnak olyan szeglete, ahol nem jártam még, és életem során többször utaztam repülőgéppel is. Eljutottam Moszkvába, Leningrádba, Athénba és Dubrovnikba is

-folytatja az idős asszony, aki évről-évre újabb megvalósítandó célokat tűz ki maga elé. Ezekben cinkosra is lelt Brandt Viktor az Álomszállító személyében, akinek segítségével több álma is teljesült már az idős asszonynak, aki sohasem riadt vissza az extrémebb kihívásoktól sem. Volt már driftelni, trikeolni, korcsolyázni, és helikopterezni is. Néhány hónapja Imreh Lajos Lujó mellett élhette át a helikopterezés élményét.

Ezek az élmények adják meg számomra az élet örömét. Miután kipipálok a bakancslistámon egyet, átveszi a helyét egy következő. Néhány napja volt a születésnapom, és mivel télen születtem nagyon szeretem a hideg hónapokat is. Nagyon rég nem ültem szánkón, így idén egy domboldalról szeretnék siklani a havon. Bízom benne, hogy lesz hó, és Viktor segítségével ez az álmom is valóra válik

-zárja a beszélgetést a születésnapos Anna néni, aki bízik benne, hogy még sok éven keresztül válthatja valóra az álmait.