Szijjártó Péter: A magyar családok megmenekültek egy drámai energiaár-emelkedéstől

Mivel Orbán Viktor a miniszterelnök, aki Donald Trumppal is kiváló viszonyban van, a magyar családok megmenekültek egy drámai energiaár-emelkedéstől – mondta a külgazdasági és külügyminiszter a magyar–amerikai csúcstalálkozót értékelve a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Szijjártó Péter Fotó: Purger Tamás

Szijjártó Péter kijelentette: „rendkívül sikeres látogatáson vagyunk túl”, „a rezsicsökkentést meg tudtuk védeni”.

Utalt rá, ennek a találkozónak nagy tétje volt, hiszen az Egyesült Államok szankciókat vezetett be az Oroszországból származó energiahordozók vásárlására, és Magyarország – földrajzi adottságaiból fakadóan – muszáj, hogy vásároljon orosz kőolajat, földgázt, mert ha ezt nem teheti, alapvetően borul fel az energiaellátásának biztonsága.

Orbán Viktor elérte, hogy az amerikai kormány mentesítést adjon Magyarországnak az Oroszországból származó kőolaj és földgáz vásárlásakor

– tette hozzá.

Hangsúlyozta, a találkozón „semmifajta időtáv nem hangzott el, a miniszterelnök és az elnök kezet fogott arra, hogy mentességet kapunk”, az csak egy technikai kérdés, hogy ezt az illetékes amerikai kormányhivatal hogyan foglalja szövegbe. A miniszter hangsúlyozta, hogy szankciós környezetben két-háromszoros energiaár-emelkedésre kellett volna készülnie a magyar családoknak, valamint a magyar gazdaság szereplőinek.

Szijjártó Péter arra a kérdésre, hogy miért van szüksége Magyarországnak cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlására az Egyesült Államoktól az induló magyar–amerikai energetikai együttműködés részeként, úgy válaszolt: Magyarország egyre több forrásból, egyre több útvonalon vásárol energiahordozókat, mert az egy útvonaltól vagy forrástól függés problémákat jelenthet. Az orosz mellett francia, holland és majd amerikai forrásból is vesznek gázt, utóbbi esetében egy 5 éves szerződésről, összesen 2 milliárd köbméterről, vagyis évi 400 millió köbméterről tárgyalnak.

Ezt hívják igazi energiabiztonságnak, nem lecseréljük egy meglévő forrásunkat valamilyen kényszer miatt, hanem a meglevő források mellé más forrásokat is szolgálatba állítunk

– mondta.