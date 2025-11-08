Szijjártó Péter: A magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni
Mert Orbán Viktor megállapodott az amerikai elnökkel.
Szijjártó Péter a Facebookon hangsúlyozta: korlátlan ideig fogják Európa legalacsonyabb energiaárait fizetni, aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson.
Hány évre jár a mentesség? A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni, mert a miniszterelnök úr megállapodott az amerikai elnökkel. Nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig.
Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, akik ott voltunk.
- mondta Szijjártó Péter.
