Szijjártó Péter: A magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni

Hány évre jár a mentesség? A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni, mert a miniszterelnök úr megállapodott az amerikai elnökkel. Nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig.

Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, akik ott voltunk.