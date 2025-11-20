Pride-támogatók, balosok rokonai – ők a Tisza Párt jelöltjei

Hétfőn késő este hozta nyilvánosságra a Tisza Párt a képviselőjelöltek neveit. Miután hosszas várakozást követően közölték a választókerületekben lévő 3-3 jelöltet, világosan kiderült, hogy sok esetben a Tisza jelöltjei a baloldalhoz köthető személyek, akik közt olyat is találni, aki a közösségi oldalán nyíltan felvállalta, hogy támogatja a Pride-ot.

A Tisza jelöltjei között csupa baloldali arc is feltűnt – Fotó: MW /

Pride-támogatók és balosok – ők a Tisza jelöltjei

Annak ellenére, hogy korábban Magyar Péter azt hangoztatta, hogy nem lesznek baloldali jelöltjei, Baranyában a 01 számú választókörben, tehát Pécsett a város szocialista kötődésű polgármesterének a húga lehet a befutó a három tiszás jelölt közül. Ruzsa Csaba – akit egyébként hűtlen kezeléssel gyanúsítottak – húga, Ruzsa Diána méretteti meg magát.

Ráadásul ugyanebben a körzetben Járosi Péter is elindul a Tisza színeiben. Ő korábban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója volt Gyurcsány Ferenc kormányzása idején.

A liberális baloldali jelöltek listáját gyarapítja Oberholzer Zsófia is, akinek a Facebook-oldalát böngészve világossá válik, hogy egy ízig-vérig Pride-támogató jelölt. Ezzel kapcsolatban Oberholzert a jobboldali véleményvezér és riporter felhívta telefonon. Bohár Dániel arra a kérdésre kereste a választ, hogy a képviselőjelölt miért támogatja a Pride-ot.

A telefonbeszélgetés elején Oberholzer Zsófia azonnal a Tisza Párt sajtóosztályához irányította Bohárt Dánielt, annak ellenére, hogy még azt sem tudta, mit szeretnének kérdezni tőle. Ezután a riporter azt a kérdést is feltette, ha Oberholzer országgyűlési képviselő lenne, akkor milyen formában támogatná a Pride-ot? A válasz erre a kérdésre is ugyanaz volt, mint legelőször.

A Tisza Press tudni fogja, hogy ön miért támogatja a Pride-ot?

– tette fel jogosan a kérdést Bohár Dániel, mivel azt gondolja, hogy a képviselő saját álláspontját a legjobban saját maga ismerheti, és nem a Tisza Press. Erre a képviselőjelölt csak annyit válaszolt, hogy nem szeretne nyilatkozni, mint ahogy az összes többi jelölt sem, akiket a jobboldali véleményvezér megkeresett telefonon keresztül. Mint kiderült, ennek az az oka, hogy Magyar Péter megtiltotta az embereinek, hogy válaszoljanak az újságírók kérdéseire – írja a Ripost.