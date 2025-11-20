RETRO RÁDIÓ

Pride-támogatók, balosok rokonai – ők a Tisza Párt jelöltjei

A Tisza Párt hétfő késő este végre nyilvánosságra hozta a körzetenként induló jelöltjei listáját. A Tisza jelöltjei között több baloldalhoz köthető szereplő is feltűnt, valamint akadnak olyanok is, akik nyíltan a Pride-támogatók táborát erősítik.

2025.11.20.
Hétfőn késő este hozta nyilvánosságra a Tisza Párt a képviselőjelöltek neveit. Miután hosszas várakozást követően közölték a választókerületekben lévő 3-3 jelöltet, világosan kiderült, hogy sok esetben a Tisza jelöltjei a baloldalhoz köthető személyek, akik közt olyat is találni, aki a közösségi oldalán nyíltan felvállalta, hogy támogatja a Pride-ot. 

tisza jelöltjei
A Tisza jelöltjei között csupa baloldali arc is feltűnt – Fotó: MW / 

Pride-támogatók és balosok – ők a Tisza jelöltjei

Annak ellenére, hogy korábban Magyar Péter azt hangoztatta, hogy nem lesznek baloldali jelöltjei, Baranyában a 01 számú választókörben, tehát Pécsett a város szocialista kötődésű polgármesterének a húga lehet a befutó a három tiszás jelölt közül. Ruzsa Csaba – akit egyébként hűtlen kezeléssel gyanúsítottak – húga, Ruzsa Diána méretteti meg magát

Ráadásul ugyanebben a körzetben Járosi Péter is elindul a Tisza színeiben. Ő korábban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója volt Gyurcsány Ferenc kormányzása idején.

A liberális baloldali jelöltek listáját gyarapítja Oberholzer Zsófia is, akinek a Facebook-oldalát böngészve világossá válik, hogy egy ízig-vérig Pride-támogató jelölt. Ezzel kapcsolatban Oberholzert a jobboldali véleményvezér és riporter felhívta telefonon. Bohár Dániel arra a kérdésre kereste a választ, hogy a képviselőjelölt miért támogatja a Pride-ot. 

A telefonbeszélgetés elején Oberholzer Zsófia azonnal a Tisza Párt sajtóosztályához irányította Bohárt Dánielt, annak ellenére, hogy még azt sem tudta, mit szeretnének kérdezni tőle. Ezután a riporter azt a kérdést is feltette, ha Oberholzer országgyűlési képviselő lenne, akkor milyen formában támogatná a Pride-ot? A válasz erre a kérdésre is ugyanaz volt, mint legelőször.

A Tisza Press tudni fogja, hogy ön miért támogatja a Pride-ot?

– tette fel jogosan a kérdést Bohár Dániel, mivel azt gondolja, hogy a képviselő saját álláspontját a legjobban saját maga ismerheti, és nem a Tisza Press. Erre a képviselőjelölt csak annyit válaszolt, hogy nem szeretne nyilatkozni, mint ahogy az összes többi jelölt sem, akiket a jobboldali véleményvezér megkeresett telefonon keresztül. Mint kiderült, ennek az az oka, hogy Magyar Péter megtiltotta az embereinek, hogy válaszoljanak az újságírók kérdéseire – írja a Ripost.

Kocsis Máté: Kár a gőzért!

A tiszás jelöltekre Kocsis Máté is reagált a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy „a brüsszeli szél befújt néhány új arcot a kétszínű pojáca pártjába”, majd azzal folytatta, hogy ordít róluk a baloldaliság, és ez tudjuk, hogy mit jelent. 

Kár a gőzért!

– üzent a tiszás jelölteknek és Magyar Péternek Kocsis Máté. 

Lázár János sem hagyta szó nélkül a Tisza Párt jelöltállítását és azt, hogy Magyar Péter nem hagyja nyilatkozni az embereit

Nagyon szeretnék majd a tiszás jelöltekkel beszélni, akik most le vannak tiltva, hogy megszólaljanak szegények. Nagyon szeretnék majd kérdéseket feltenni nekik, hogy milyen is lesz a kormányzás. Nagyon szeretném megtudni, hogy az ifjú tiszások hogyan fogják kormányozni az országot. Van egy harmincéves tapasztalatom, kíváncsi vagyok, hogy nekik mi a megújításuk ehhez képest – hogy hogyan kell csinálni”

fogalmazott a miniszter a tegnapi esztergomi Lázár-infón

Majd felszólította a tiszás jelölteket: „Konkrétan tessék megmondani, hogy mitől lesz jobb majd például a járművizsgáztatás Magyarországon, ahogy az az első kérdésre vonatkozott.”

 

