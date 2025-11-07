Orbán Viktor: Pár óra és indul a tárgyalás Trump elnökkel

Ahogy azt korábban már megírtuk, Orbán Viktor és delegációja megérkezett Washingtonba, ahol pénteken a magyar kormányfő több fontos dologról is tárgyalni fog Donald Trumppal.

Orbán Viktor Fotó: Csudai Sándor / MW archív

A miniszterelnök most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben közölte, hogy pár óra, és kezdődik a tárgyalás az Egyesült Államok elnökével.

Washington, péntek hajnal. Pár óra és indul a tárgyalás Trump elnökkel. Lesz mit megbeszélnünk. Donald Trump újraválasztása óta a magyar-amerikai kapcsolatok kilőttek. Magyarország előtt újra kinyílt minden ajtó Washingtonban. A globalista-balos médiavilág közben újra és újra igyekszik bebizonyítani, hogy mindez nem lehetséges. Nem értik a lényeget. A magyar-amerikai kapcsolatok felívelése nincs kitéve a napi politika szeszélyeinek. Annál sokkal stabilabb alapokra épült

- kezdte a posztját Orbán Viktor, majd így folytatta:

„Nekünk, magyaroknak 10 éve azt mondják a globalisták, hogy amit a migráció ügyében teszünk, az rossz. A migrációt megállítani embertelen, a határainkat megvédeni pedig bűn. Brüsszelből újabban büntetnek is érte, napi egymillió euróra. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van.”

„Azt is mondják évek óta, hogy a keresztény értékek és a hagyományos családok mellett kiállni ódivatú és helytelen. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van” - jelentette ki a kormányfő

Három éve hallgatjuk azt is, hogy a béke mellett kiállni árulás, és aki megteszi, az orosz-párti és Putyin bábja. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van. No migration!

No gender!

No war! Ez a közös alap, amelyre építve újra naggyá tesszük a magyar-amerikai kapcsolatokat

- zárta Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Orbán Viktor.