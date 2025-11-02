RETRO RÁDIÓ

Óriási változás jön az időjárásban: végre lesz minek örülni

A hét második felében, már esernyőre sem lesz szükség. Az időjárás a szokottnál melegebb lesz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 06:00
Vasárnap a ködös reggelt követően nyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől helyenként már gyenge esős időjárás is előfordulhat. A csúcsértékek 15 és 21 fok között alakulnak.

Az őszi időjárás a szokottnál melegebb Fotó: freepik.com

A szokottnál a melegebb az idei őszi időjárás

Reggel, délelőtt még lehet néhol zápor hétfőn, majd fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 16–17 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Kedden változóan felhős időre van kilátás, tartósabb napsütéssel. Csapadék nem várható. Az északi szél többfelé élénk lehet. 10 és 19 fok közé melegszik a levegő - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Változóan rétegfelhős idő ígérkezik szerdán, eső sehol sem valószínű. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hajnali minimum 1 és 9, a nappali maximum 10 és 19 fok között alakul.

 

