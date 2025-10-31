Elképesztő időjárásra számíthatunk – feje tetejére állt az ősz!
Szokatlan ősz elé nézünk. A következő napokban az időjárás továbbra is kellemes 20 fokokat tartogat számunkra.
A csütörtöki esős időjárás után ismét a napsütésé lesz a főszerep! A hétvégén továbbra is 20 fokon dübörög a hőmérséklet a Köpönyeg szerint.
Péntek
A párásság megszűnése után rétegfelhők mellett napsütésre is számíthatunk. Nem lesz eső. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Szombat
Mindenszentek napján inkább csak fátyolfelhők szűrik a napsütést. Nem lesz csapadék. Akár 20-22 fok is lehet.
Vasárnap
A ködös reggel után felhősödés kezdődik északnyugat felől, de csapadék csak estétől jöhet. 15 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.
Hétfő
A reggeli, délelőtti záporok után csökken a felhőzet, miközben az ÉNy-i szél egyre inkább megerősödik. 16-17 fok körül alakulhat a csúcsérték.
