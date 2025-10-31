RETRO RÁDIÓ

Elképesztő időjárásra számíthatunk – feje tetejére állt az ősz!

Szokatlan ősz elé nézünk. A következő napokban az időjárás továbbra is kellemes 20 fokokat tartogat számunkra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.31. 06:00
Módosítva: 2025.10.31. 08:39
időjárás ősz csapadék

A csütörtöki esős időjárás után ismét a napsütésé lesz a főszerep! A hétvégén továbbra is 20 fokon dübörög a hőmérséklet a Köpönyeg szerint.

A következő napokban az időjárás továbbra is kellemes 20 fokokat tartogat számunkra.
A következő napokban az időjárás továbbra is kellemes 20 fokokat tartogat számunkra – Fotó: Forrás: Pexels

Péntek

A párásság megszűnése után rétegfelhők mellett napsütésre is számíthatunk. Nem lesz eső. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szombat

Mindenszentek napján inkább csak fátyolfelhők szűrik a napsütést. Nem lesz csapadék. Akár 20-22 fok is lehet.

Vasárnap

A ködös reggel után felhősödés kezdődik északnyugat felől, de csapadék csak estétől jöhet. 15 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.

Hétfő

A reggeli, délelőtti záporok után csökken a felhőzet, miközben az ÉNy-i szél egyre inkább megerősödik. 16-17 fok körül alakulhat a csúcsérték.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu