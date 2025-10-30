Hatalmas fordulat az időjárásban: Ilyen magas is lehet a hőmérséklet a következő napokban

Erre senki sem számított: csütörtöktől hatalmas fordulat érkezik a napi hőmérsékletben. Jön a vénasszonyok nyara, a hőmérő higanyszála akár 20-21 fokra is felszökhet. Az időjárás most igazi őszi kirándulóidővel kecsegtet.

Időjárás: Jön a vénasszonyok nyara, nagy hőmérséklet-emelkedés következik. Fotó: Köpönyeg.hu

Időjárás a hét második felében



Csütörtök

Csütörtökön többórás napsütés várható, de a felhőzet is megvastagszik, amelyből több helyen zápor alakulhat. Egészen 20 fok köré melegszik a hőmérséklet.

Péntek

Párás, ködös reggelre ébredhetünk, ez megnehezítheti a látási viszonyokat. A maximum hőmérséklet ismét 20 fok körül alakulhat, miközben változóan felhős, de száraz időjárásra lehet számítani.

Szombat

Mindenszentek reggele is ködösen alakul majd, amely napközben napsütéses időre vált. A legmagasabb hőmérséklet ismét 20 fok körül alakul majd.

Vasárnap

Vasárnap sem várható eső, bár változóan felhős lesz az égbolt, de sok napsütésre számíthatunk. Kissé megélénkül a déli szél, a délutáni hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul - írja a Köpönyeg.hu.



