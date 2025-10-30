Hatalmas fordulat az időjárásban: Ilyen magas is lehet a hőmérséklet a következő napokban
Olyan változás jön, amelyre nem számítottunk.
Erre senki sem számított: csütörtöktől hatalmas fordulat érkezik a napi hőmérsékletben. Jön a vénasszonyok nyara, a hőmérő higanyszála akár 20-21 fokra is felszökhet. Az időjárás most igazi őszi kirándulóidővel kecsegtet.
Időjárás a hét második felében
Csütörtök
Csütörtökön többórás napsütés várható, de a felhőzet is megvastagszik, amelyből több helyen zápor alakulhat. Egészen 20 fok köré melegszik a hőmérséklet.
Péntek
Párás, ködös reggelre ébredhetünk, ez megnehezítheti a látási viszonyokat. A maximum hőmérséklet ismét 20 fok körül alakulhat, miközben változóan felhős, de száraz időjárásra lehet számítani.
Szombat
Mindenszentek reggele is ködösen alakul majd, amely napközben napsütéses időre vált. A legmagasabb hőmérséklet ismét 20 fok körül alakul majd.
Vasárnap
Vasárnap sem várható eső, bár változóan felhős lesz az égbolt, de sok napsütésre számíthatunk. Kissé megélénkül a déli szél, a délutáni hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul - írja a Köpönyeg.hu.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre