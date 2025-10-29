Teljesen megbolondult az időjárás: hihetetlen, ami ránk vár
Változékony őszi időre számíthatunk a héten.
Ködös és párás reggelekre számíthatunk a héten, a délutánok kellemes, enyhe hőmérsékletet ígérnek. A napsütés és a felhők váltakozása mellett néhol kisebb záporokra is számítani lehet, miközben az élénkebb szelek némi frissességet hoznak az őszi időjárásban.
Változékony őszi időjárás várható
Szerdán fátyolfelhők szűrte napos időre van kilátás, csapadék nélkül. A nappali felmelegedés erősödik: délután már 15-20 fok várható. Élénk lesz a DNy-i szél.
Csütörtökön a gyakran erősen felhős égből elszórtan fordul elő zápor. 16-17 fok körüli értékeket mutathatnak majd a hőmérők.
Pénteken reggel párás, foltokban ködös idő lesz. Napközben változóan felhős időre készülhetünk, eső nélkül. 20 fok köré melegszik az idő.
Szombaton mindenszentek napján is párásan indul a reggel, majd nappal rétegfelhők mellett napos idő ígérkezik. Marad a 20 fok körüli maximum - számolt be róla a köpönyeg.hu.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre