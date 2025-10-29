Teljesen megbolondult az időjárás: hihetetlen, ami ránk vár

Ködös és párás reggelekre számíthatunk a héten, a délutánok kellemes, enyhe hőmérsékletet ígérnek. A napsütés és a felhők váltakozása mellett néhol kisebb záporokra is számítani lehet, miközben az élénkebb szelek némi frissességet hoznak az őszi időjárásban.

Ködös és párás reggeleket ígér az időjárás a hétre Fotó: pexels.com

Változékony őszi időjárás várható

Szerdán fátyolfelhők szűrte napos időre van kilátás, csapadék nélkül. A nappali felmelegedés erősödik: délután már 15-20 fok várható. Élénk lesz a DNy-i szél.

Csütörtökön a gyakran erősen felhős égből elszórtan fordul elő zápor. 16-17 fok körüli értékeket mutathatnak majd a hőmérők.

Pénteken reggel párás, foltokban ködös idő lesz. Napközben változóan felhős időre készülhetünk, eső nélkül. 20 fok köré melegszik az idő.

Szombaton mindenszentek napján is párásan indul a reggel, majd nappal rétegfelhők mellett napos idő ígérkezik. Marad a 20 fok körüli maximum - számolt be róla a köpönyeg.hu.