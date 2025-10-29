RETRO RÁDIÓ

Teljesen megbolondult az időjárás: hihetetlen, ami ránk vár

Változékony őszi időre számíthatunk a héten.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.29. 06:00
hőmérséklet zápor időjárás csapadék

Ködös és párás reggelekre számíthatunk a héten, a délutánok kellemes, enyhe hőmérsékletet ígérnek. A napsütés és a felhők váltakozása mellett néhol kisebb záporokra is számítani lehet, miközben az élénkebb szelek némi frissességet hoznak az őszi időjárásban.

Ködös és párás reggeleket ígér az időjárás a hétre
Ködös és párás reggeleket ígér az időjárás a hétre Fotó:  pexels.com

Változékony őszi időjárás várható

Szerdán fátyolfelhők szűrte napos időre van kilátás, csapadék nélkül. A nappali felmelegedés erősödik: délután már 15-20 fok várható. Élénk lesz a DNy-i szél.

Csütörtökön a gyakran erősen felhős égből elszórtan fordul elő zápor. 16-17 fok körüli értékeket mutathatnak majd a hőmérők.

Pénteken reggel párás, foltokban ködös idő lesz. Napközben változóan felhős időre készülhetünk, eső nélkül. 20 fok köré melegszik az idő.

Szombaton mindenszentek napján is párásan indul a reggel, majd nappal rétegfelhők mellett napos idő ígérkezik. Marad a 20 fok körüli maximum - számolt be róla a köpönyeg.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu