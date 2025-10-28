RETRO RÁDIÓ

Drámai fordulatot tartogat az időjárás

A hét közepén hatalmas változás állhat be.

2025.10.28.
A hét közepén hatalmas változás következhet be az időjárásban. A hétfői felhős időt kedden az erős szél váltja fel, de a hét további részében napsütésre számíthatunk.

Kedden nem jósol semmi jót az időjárás / Fotó: Molnár Péter / Hajdú-Bihari Napló

Kedden az erős szél alaposan megmozgatja a felhőzetet hazánk felett. A felhőátvonulás miatt helyenként zápor lepheti meg a lakosokat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharossá fokozódhat. Az erős szél és a légnyomásváltozás rosszul érintheti a fejfájásra hajlamos, vagy általában érzékeny embereket. A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között várható.

Szerdán a köd felszállása után a fátyolfelhők is eltűnnek az égről és többnyire napos idő várható. A szerda világos és száraz napnak ígérkezik, reggel 2, délutánra 16 fok valószínű - írja a köpönyeg.hu.

 

