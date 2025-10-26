Novemberi időjárás: hihetetlen, mit tartogat a november, ennek örülhetünk

Az idei ősz eddig nem igazán kényeztetett el minket, legalábbis úgy tűnik, mintha most hűvösebb lett volna a szeptember és az október a korábbi évekhez viszonyítva. A novemberi időjárás az előrejelzések szerint idén is tartogat meglepetéseket, hiszen nagyon nem mindegy, hogy mikortól érkezik meg az igazi lehűlés.

A novemberi időjárás kegyes lesz hozzánk, fagy például nem is várható / Fotó: Molcsanyi Mate Kisalföld

Az AccuWeather prognózisa szerint napsütéssel és remek kirándulóidővel, majd esővel indul a november, a hőmérő higanyszála egyes napokon akár 14-15 fokig kúszhat, ami sokszor szeptember végére, vagy október elejére jellemző. Ezt követően a hónap első hetében sem kell elővenni még a legvasvastagabb kabátot, hiszen nagyjából 12-13 fok körül lesz a csúcshőmérséklet és viszonylag gyakran láthatjuk a napot is. Ezt követően a hónap közepéig szintén nem kell még magasra tekerni a fűtést, hiszen nagyjából 13 fokos maximumokra készülhetünk 6-8 fokos hajnalok után, vagyis november 15-ig az ország legnagyobb területén nem kell még fagyra számolnunk.

Az időjárás november közepén változik meg igazán

November 15-én aztán elkezdődik egy változás a légkörben, ami jelentősebb lehűlést hoz, de megijednünk azért nem kell. 20-ig még nagyjából 8-11 fokos nappali hőmérsékletekre számíthatunk, sőt még a hónap végén is 7-10 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk, tehát innentől kedve már szükség lesz azért a melegebb ruházatra és addigra az érzékenyebb virágokat is érdemes behozni, noha a leander például 1-2 fokos hideget még kibírhat, de nem érdemes kockáztatni, noha érdekes módon novemberben az AccuWeather prognózisa szerint éjszakánként sem lesz még fagy, ami igen meglepő lenne.

Az idokep.hu 30 napos előrejelzése ugyanakkor azt mutatja, hogy a november zömében borongós, sokszor esős lesz, de a hőmérséklet a hónapban általában 10-14 fok között szóródik majd és fagyra nem kell készülnünk. Legalábbis november 24-ig, ugyanis távolabbi prognózist még nem ad ez a portál.