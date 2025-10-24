Csapadékos időjárásra számíthatunk az októberi hosszú hétvégén

Csapadékos időre számíthatunk a hosszú hétvége alatt, több helyen alakulhatnak ki záporok.

Csapadékos időjárásra számíthatunk Fotó: Unsplash

Időjárás előrejelzés

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a hosszúhétvégén a csapadéké lesz a főszerep. Pénteken a hajnali csapadékzóna elvonulása után északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, de délnyugaton továbbra is előfordulhatnak záporok. A nyugati szél főként délelőtt lesz élénk, helyenként erős. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.

Szombaton kezdetben változóan, később ismét erősen felhős égbolt valószínű, és a déli országrészben helyenként ismét eleredhet az eső. A legmagasabb nappali értékek 15 fok körül várhatók.

Vasárnap többnyire borult, szürke idő ígérkezik. Délen többfelé, máshol csak elszórtan eshet. A nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Párás lesz a levegő.

Hétfőn marad a felhős, csapadékos időjárás: délen több helyen, máshol helyenként fordulhat elő eső, zápor. Az élénk, olykor erős nyugati szél tovább fokozza a hűvös érzetet. A csúcshőmérséklet mindössze 8–13 fok között várható.