Őszi szünet, óraátállítás, boltzár-mutatjuk mi mindent történt és történik az előttünk álló napokban!
Nyakunkon a négynapos hosszú hétvége, ami egybeesik az idei őszi szünet kezdetével is. Mutatjuk, milyen jelentős események történtek október 23. környékén és azt is, mikor lesz a téli óraátállítás idén!
A csodagyereknek tartott virtuóz végigkoncertezte fél Európát, majd zeneszerzésbe kezdett, végül pedig zeneakadémiát alapított a saját lakásában. 214 éve ezen a napon született Liszt Ferenc magyar zeneszerző, aki először az apjától tanult zongorázni, első nyilvános koncertjeit pedig 9 éves korában adta Pozsonyban és Sopronban. Zeneszerzőként az 1850-es években kezdett elismertté válni, 1856-ban pedig már az ő ünnepi miséjével szentelték fel az esztergomi székesegyházat. A hatvanas évektől kezdve zeneszerzőként főleg egyházi zenékkel foglalkozott, élete pedig a Pest-Róma-Weimar háromszögben folyt.
Egy világhírű magyar fotós is született ezen a napon
Robert Capa -eredeti nevén Friedmann Endre Ernő-, világhírű magyar riportfotós, haditudósító 1913. október 22-én született. Ő volta az a fotós, aki a spanyol polgárháborúban kezdte a haditudósítói pályáját, majd volt a kínai és a japán inváziónál és lencséje előtt zajlott a normandiai partraszállás is. A II. világháború hadszíntereiről már a Life magazinnak küldte képeit.
Az egyik leghíresebb írónk ezen a napon hunyt el
Arany János, író, költő, műfordító, a Toldi szerzője 143 évvel ezelőtt, 1882-ben ezen a napon hunyt el. Életművével -melyből kiemelkedik a Toldi-trilógia és számos balladája- jelentősen hozzájárult a magyar nyelv gazdagításához.
Négy helyen lesz váradás az előttünk álló napokban
Szerdán (október 22.) 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.); 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.); 12:00-18:00 óra között pedig a Westendben (1062. Budapest, Váci út 1-3.). Ezek mellett október 25-én 08:00 és 15:00 óra között is várják a váradókat a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
Ilyen időnk lesz a hosszú hétvégén
A koponyeg.hu szerint szerdán marad a borongós idő szórványosan újabb záporesőkkel. 16-17 fok körül alakulhat a maximum. A délkeleti szél élénk lehet. Csütörtök, október 23-án a ködfoltok feloszlása után erősen felhős időre van kilátás, délutántól főleg északon fordul elő eső, zápor. A délnyugati szél sokfelé megerősödik. 17 és 22 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. Pénteken aztán közepesen, vagy erősen felhős idő valószínű, erős, néhol viharos délnyugati széllel. Viszont már 18-23 fok is lehet délután. A hétvége további részében viszont ismét visszaesik a hőmérséklet, és csak 15 fok lesz a maximum.
Mutatjuk mi változik a közösségi közlekedésben a következő napokban
- A BKK szerint a 107-es busz terelve közlekedik majd a Rudas Gyógyfürdő és az Egyetemváros között október 22-én 10:00-tól - kb. 18:00-ig.
- Az 56-os villamos is terelve közlekedik majd a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között október 22-én 16:00-tól - kb. 16:40-ig.
- A 19-es és 41-es villamos nem közlekedik majd a Gárdonyi tér és a Clark Ádám tér között október 22-én 16:00-tól - kb. 16:40-között.
- A 47-es és 49-es villamos sem jár majd a Gárdonyi tér és a Deák Ferenc tér között szerdán 16 óra és 16:40 között.
- A 7, 107, 133E buszok ugyanebben az időben terelve közlekednek majd az Astoria és a Szent Gellért tér - Műegyetem között.
- A 16-os busz ugyancsak nem közlekedik majd a Clark Ádám tér és a Deák Ferenc tér között október 22-én 16:20-tól - kb. 17:00-ig.
- A 105, 178, 210, 216 jelű buszok terelve közlekednek majd a Krisztina tér és a Deák Ferenc tér között 16:20-tól - kb. 17:00-ig.
- A 23, 2, 2B jelzésű villamosok nem közlekednek majd a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között október 23-án üzemkezdettől üzemzárásig.
- A 38-as busz terelve közlekedik majd és nem érinti a Szigetszentmiklós, városháza és a Városi Könyvtár megállót Csepel, Szent Imre tér felé október 23-án 9:00-tól – 12:00-ig.
- A 8-s és 9-es HÉV vonalán pedig autóbuszos pótlás lesz Kerepes és az Örs vezér tere között október 24-én üzemkezdettől október 26., vasárnap üzemzárásig.
Október 23-án aztán kezdetét veszi az őszi szünet
Ami minden korábbinál hosszabb lesz: 11 pihenőnap jut a diákoknak idén, mivel november 2-ig tart majd az idei őszi szünet. Azaz az utolsó tanítási nap október 22-én, szerdán, míg az első tanítási nap november 3-án, hétfőn lesz.
Október 23-án lesz 69 éve, hogy kitört az 56-os forradalom
1989. október 23. óta ez a nap kettős nemzeti ünnep: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja is. Nemzeti ünneppé az első, demokratikusan választott Országgyűlés nyilvánította, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített. Az emléknap hagyományosan munkaszüneti nap is.
Csütörtökön zárva lesznek a boltok
A nagyobb üzletek a nemzeti ünnep miatt október 23-án zárva tartanak majd. Így például nem lesznek nyitva a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Penny, a Spar, az Interspar és az Auchan üzletei sem. Nyitva lesznek viszont a benzinkutaknál működő boltok, az éjjel-nappalik, a trafikok egy része, a virágboltok és az ügyeletes gyógyszertárak is. A következő rendes nyitvatartási nap október 24-én lesz! Ezt követően pedig a szokásos szombati és vasárnapi nyitvatartással várnak az üzletek, elsősorban az élelmiszerboltok.
Most pénteken lesz az operett napja
Az operett egy színpadi, zenei műfaj, amit Mozart nevezett el operettnek. A szó jelentése: kis opera vagy operácska. Kálmán Imre születésének (1882) és Lehár Ferenc halálának (1948) emlékére október 24-ét az Magyar Operett Napjának nyilvánították. Ezt még 2002. október 24-én Görgey Gábor, mint a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere jelentette be Budapesten. Az emléknap célja az operett nagyjainak, mint Honthy Hanna és Feleki Kamill, vagy Siménfalvy Ágota és Szabó P. Szilveszter munkásságára való megemlékezés-olvasható a Wikipedián.
Az origami világnapja is október 24-én van
Az origami a papírhajtogatás japán megfelelője. Többnyire négyzet alakú papírból kiindulva készíthetünk állatokat, tárgyakat, díszeket, geometriai formákat, segédeszközök használatával vagy anélkül. A kezdőtől a haladó szintig terjedő nehézségi skálán nagyon sokféle origamiformát lehet találni.
A fekete csütörtök is egy október 24-ei napon történt
1929. október 24-én volt a fekete csütörtök a New York-i tőzsdén, vagyis ezen a napon robbant ki az 1929-1933-as gazdasági világválság. Ennek oka a spekulációk által magasra szökött részvényárfolyamok zuhanása volt, de a világválságban szerepet játszott a politikai bizalmatlanság, és a gazdasági eszközöket politikai célokra használó külpolitika is. A fekete csütörtök az egész világra és minden gazdasági ágra kiterjedt, a társadalom átrétegződéséhez és milliók elszegényedéséhez vezetett.
A Nemzetközi klímaváltozási akciónap is most pénteken lesz
A Nemzetközi klímaváltozási akciónap az éghajlatváltozás elleni küzdelem nemzetközi napja. Az akciónap célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a bolygónk éghajlatváltozásával együtt járó fenyegető veszélyekre nyomást gyakorolva ezzel a klímaváltozást befolyásolni képes döntéshozókra.
Szombaton lesz 35 éve, hogy felállt a taxisblokád
A benzináremelés ellen tiltakozva 35 éve, vagyis 1990. október 25-én a taxisok és más fuvarozók a főváros fontosabb pontjain, valamint a nagyobb városok ki- és bevezető útjain elzárták az utat, ezzel megbénították a forgalmat. A szervezés CB-rádión történt. A blokád ideje alatt csak a tűzoltók, a mentők, valamint az országból kivonuló szovjet csapatok közlekedhettek. Senki sem tudhatta, hogyan fog reagálni a rendszerváltozás utáni új államhatalom. A blokád 3 napig tartott.
Picasso is október 25-én született
Méghozzá 1881-ben. A XX. század festészetének egyik legnagyobb hatású egyénisége, a kubizmus egyik atyja, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruizy Picasso néven látta meg a napvilágot. Pablo nem csak a festéshez értett, képzőművész, író és a párizsi iskola kiemelkedő képviselője is volt amellett, hogy a 20. századi avantgárd egyik legjelentősebb alakja is volt, aki a betűrendet sohasem volt képes megtanulni.
Most vasárnap kell átállítani az órákat
A téli óraátállítás október 26-án, vagyis most vasárnap lesz idén. Magyarországon 1980-óta október utolsó vasárnapján hajnali 3-kor 2-re állítjuk az órákat és ezzel átállunk a téli időszámításra. Ennek eredményeként például most vasárnaptól egy órával hamarabb lesz sötét, viszont egy alkalommal egy órával többet alhatunk majd.
