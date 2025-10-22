Őszi szünet, óraátállítás, boltzár-mutatjuk mi mindent történt és történik az előttünk álló napokban!

A csodagyereknek tartott virtuóz végigkoncertezte fél Európát, majd zeneszerzésbe kezdett, végül pedig zeneakadémiát alapított a saját lakásában. 214 éve ezen a napon született Liszt Ferenc magyar zeneszerző, aki először az apjától tanult zongorázni, első nyilvános koncertjeit pedig 9 éves korában adta Pozsonyban és Sopronban. Zeneszerzőként az 1850-es években kezdett elismertté válni, 1856-ban pedig már az ő ünnepi miséjével szentelték fel az esztergomi székesegyházat. A hatvanas évektől kezdve zeneszerzőként főleg egyházi zenékkel foglalkozott, élete pedig a Pest-Róma-Weimar háromszögben folyt.

Liszt Ferenc egy 1865-ös felvételen. Fotó: Francia Nemzeti Könyvtár / Fortepan

Egy világhírű magyar fotós is született ezen a napon

Robert Capa -eredeti nevén Friedmann Endre Ernő-, világhírű magyar riportfotós, haditudósító 1913. október 22-én született. Ő volta az a fotós, aki a spanyol polgárháborúban kezdte a haditudósítói pályáját, majd volt a kínai és a japán inváziónál és lencséje előtt zajlott a normandiai partraszállás is. A II. világháború hadszíntereiről már a Life magazinnak küldte képeit.

Az egyik leghíresebb írónk ezen a napon hunyt el

Arany János, író, költő, műfordító, a Toldi szerzője 143 évvel ezelőtt, 1882-ben ezen a napon hunyt el. Életművével -melyből kiemelkedik a Toldi-trilógia és számos balladája- jelentősen hozzájárult a magyar nyelv gazdagításához.

Négy helyen lesz váradás az előttünk álló napokban

Szerdán (október 22.) 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.); 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.); 12:00-18:00 óra között pedig a Westendben (1062. Budapest, Váci út 1-3.). Ezek mellett október 25-én 08:00 és 15:00 óra között is várják a váradókat a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

Ilyen időnk lesz a hosszú hétvégén

A koponyeg.hu szerint szerdán marad a borongós idő szórványosan újabb záporesőkkel. 16-17 fok körül alakulhat a maximum. A délkeleti szél élénk lehet. Csütörtök, október 23-án a ködfoltok feloszlása után erősen felhős időre van kilátás, délutántól főleg északon fordul elő eső, zápor. A délnyugati szél sokfelé megerősödik. 17 és 22 fok közé erősödik a nappali felmelegedés. Pénteken aztán közepesen, vagy erősen felhős idő valószínű, erős, néhol viharos délnyugati széllel. Viszont már 18-23 fok is lehet délután. A hétvége további részében viszont ismét visszaesik a hőmérséklet, és csak 15 fok lesz a maximum.