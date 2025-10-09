Mától a város több pontján is izgalmas programok lesznek: kezdetét veszi a 2025-ös Liszt Ünnep

Liszt Ferenc öröksége a mai napig inspirálóan hat a művészekre, ennek pedig mi magunk is szemtanúi lehetünk október 9. és 22. között a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztiválon. A zenei örömünnep idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre, hogy megmutassa mindazt a szenvedélyt és kreativitást, melyet a magyar virtuóz eleven szellemisége tükröz. Mától Budapest legjelentősebb művészeti tereiben és a város számos pontján is lesznek gangversenyek, klasszikus és kortárs zenei kamaraprodukciók, új cirkuszi előadások, könnyűzenei és jazz koncertek, táncelőadások, irodalmi és képzőművészeti programok, valamint rendhagyó ingyenes események is. A mai nap programjai a következők:

Golden Repair – Finom illesztések c. kiállítás nyílik 14 órakor a Ludwig Múzeumban,

kezdetét veszi az Őszi Margó Irodalmi Fesztivál,

a 30Y áll a Nemzeti Táncszínház színpadára 20:30-kor.

Ma van a Posta világnapja

151 évvel ezelőtt 22 ország úgy döntött, hogy alapít egy egyesületet, aminek az lesz a célja, hogy az elzártabb településekre is eljussanak a levelek, méghozzá a lehető leggyorsabban. Az Általános Postaegyesület alapító országai között volt Magyarország is.

Szent Dénes napja is ma van

Párizsi Szent Dénes egyike a tizennégy segítőszentnek, vértanú. Emlékezetét a sírja fölött emelt Saint-Denis-apátság, a francia királyi család temetkezési helye ápolta és terjesztette. A szentről szóló legendák szerint lefejeztetése után fejével a kezében ment sírjába, ezért sokszor így is ábrázolják. Szent Dénes a tizennégy Segítőszent egyike, fejfájósok szokták magukat oltalmába ajánlani. Szent Dénes napja a Gergely-naptárban október 9-re esik.

A turbina atyja ezen a napon született

Segner János András tudós, feltaláló 1704. október 9-én látta meg a napvilágot Pozsonyban. Tudományos munkássága nagyon sokrétű volt. A fizikában a legjelentősebb eredményeket a folyadékok és a merev testek dinamikájában érte el, de feltalált egy vízikereket (turbinát) is. A manapság a parkok öntözésére használt berendezések is a Segner kerék elvén működnek. A tudós írt a húsok pácolásáról és füstöléséről, a gabona vetőmagok fertőtlenítésére a kéndioxidos kezelést ajánlotta, a sovány földek trágyázására pedig a fahamut. Érdeklődése kiterjedt a cukor-, a szesz- és a puskapor gyártás technológiájára is. Nevét az Segner keréken kívül egy róla elnevezett Hold-kráter is őrzi.