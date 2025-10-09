Mától a város több pontján is izgalmas programok lesznek: kezdetét veszi a 2025-ös Liszt Ünnep

A Liszt Ferenc születésének 210. évfordulóján életre hívott kulturális fesztivál idén október 9. és 22. között kerül megrendezésre. Mutatjuk mi mindennel várják a Liszt Ünnep szervezői a látogatókat!
Liszt Ferenc öröksége a mai napig inspirálóan hat a művészekre, ennek pedig mi magunk is szemtanúi lehetünk október 9. és 22. között a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztiválon. A zenei örömünnep idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre, hogy megmutassa mindazt a szenvedélyt és kreativitást, melyet a magyar virtuóz eleven szellemisége tükröz. Mától Budapest legjelentősebb művészeti tereiben és a város számos pontján is lesznek gangversenyek, klasszikus és kortárs zenei kamaraprodukciók, új cirkuszi előadások, könnyűzenei és jazz koncertek, táncelőadások, irodalmi és képzőművészeti programok, valamint rendhagyó ingyenes események is. A mai nap programjai a következők:
A további programok pedig itt érhetők el.
151 évvel ezelőtt 22 ország úgy döntött, hogy alapít egy egyesületet, aminek az lesz a célja, hogy az elzártabb településekre is eljussanak a levelek, méghozzá a lehető leggyorsabban. Az Általános Postaegyesület alapító országai között volt Magyarország is.
Párizsi Szent Dénes egyike a tizennégy segítőszentnek, vértanú. Emlékezetét a sírja fölött emelt Saint-Denis-apátság, a francia királyi család temetkezési helye ápolta és terjesztette. A szentről szóló legendák szerint lefejeztetése után fejével a kezében ment sírjába, ezért sokszor így is ábrázolják. Szent Dénes a tizennégy Segítőszent egyike, fejfájósok szokták magukat oltalmába ajánlani. Szent Dénes napja a Gergely-naptárban október 9-re esik.
Segner János András tudós, feltaláló 1704. október 9-én látta meg a napvilágot Pozsonyban. Tudományos munkássága nagyon sokrétű volt. A fizikában a legjelentősebb eredményeket a folyadékok és a merev testek dinamikájában érte el, de feltalált egy vízikereket (turbinát) is. A manapság a parkok öntözésére használt berendezések is a Segner kerék elvén működnek. A tudós írt a húsok pácolásáról és füstöléséről, a gabona vetőmagok fertőtlenítésére a kéndioxidos kezelést ajánlotta, a sovány földek trágyázására pedig a fahamut. Érdeklődése kiterjedt a cukor-, a szesz- és a puskapor gyártás technológiájára is. Nevét az Segner keréken kívül egy róla elnevezett Hold-kráter is őrzi.
Oskar Schindler egy üzletember, gyártulajdonos volt, aki zsidó embereket mentett meg a Holokauszt idején. Mintegy 1200 embert sikerült megmentenie a deportálástól és a várható haláltól, akiket lőszer- és edénygyáraiban alkalmazott Lengyelország, illetve a mai Csehország területén. Róla szól a Schindler bárkája című könyv és a Schindler listája című film. Schindler 1974. október 9-én hunyt el.
A koponyeg.hu szerint csütörtökön északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül. 17 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet.
A Szemrevaló Filmfesztivál tizenegy napos rendezvényén október 9. és 19. között változatos témák kerülnek főszerepbe: a filmhét a német nyelvterületről származó legfrissebb alkotásokat vonultatja fel a filmek szerelmesei előtt. A Teréz körúti Művész mozi termeiben ebből az alkalomból 10 alkotást tekinthet meg a nagyérdemű, melyek között szerepel a Marielle mindent tud, az Oscar-nevezett Páva – Valódi vagyok?, a Frieda ügye, a Miroirs No 3., de a program része a Gépek tánca is. További részletek az eseményről itt olvashatók.
