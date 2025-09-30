RETRO RÁDIÓ

Októbertől új rendszer jön az állampapíroknál: egyszerűbb és kiszámíthatóbb lesz a paletta!

Aki hosszú távú, biztonságos megtakarítási formát keres, hamarosan az eddiginél is egyszerűbb dolga lesz. Még kedvezőbbé válnak ugyanis októbertől a fix lakossági állampapírok. Mutatjuk mit jelent ez pontosan!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 14:45
állampapír államkincstár befektetés

A kormány célja az, hogy a magyar családok megtakarításait tovább erősítsék, méghozzá a biztonságos és hosszú távon tervezhető hozamot kínáló állampapír-kínálattal. Ezért is döntöttek úgy, hogy októbertől új sorozatokat vezetnek be. Íme a részletek!

Pince fotó 01 - állampapír (MTI fotó, Balogh Zoltán)
Új állampapírokat vezetnek be október 1-től. Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Az eddig elérhető állampapírokat kivezetik

Az összes eddigi forintos lakossági állampapír forgalmazása szeptember 30-án lezárul és új sorozatok érkeznek helyettük, amik október elsejétől lesznek elérhetők. Ez érinti a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), a Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) és a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) összes sorozatát.

Még kedvezőbb kamatozás mellett lehet állampapírt venni

A fix lakossági állampapírok az alábbiak szerint válnak még kedvezőbbé október elsejétől a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tájékoztatása szerint:

  • FixMÁP: 5 éves futamidő mellett az éves kamatot 7,0%-ra emelik.
  • MÁP+ új sorozat: a korábbi 5,75-6,75%-os évente emelkedő kamat helyett 6,5%-7,5%-ot fizet majd ez a papír. Az új sorozat futamideje ugyancsak 5 év lesz, és minden évben 0,25%-kal emelkedik majd a befektetett pénzünk után járó éves kamat. Így érhető el az 5. évre a 7,5%-os kamat!
  • PMÁP: az új sorozat évente változó kamatbázisa ugyanúgy az előző évi átlagos inflációval egyenlő, viszont csökken az azon felüli kamatprémium mértéke: mindössze 0,1% lesz. Jelenleg 4,5%-ra becsülik az inflációt, ha ehhez hozzájön a 0,1% kamatprémium, akkor 4,6% lesz jövőre ennek a papírnak a kamata.
  • BMÁP: az ÁKK mindkét jelenleg kapható BMÁP-sorozatot lezárja (2029/R1 és 2031/R1), helyettük csak egy új sorozatot, a 2031/R2 lesz kapható. Ez azt jelenti, hogy már nem lesz külön 4 és külön 6 éves változat, csak egy olyan, ami 6 év után fut ki. Ennek a papírnak a kamata továbbra is a piaci kamatok változásától függ majd, amihez hozzájön még a kamatprémium (0,75%-1%).

Hogyan vehetünk állampapírt?

  • A Magyar Államkincstárnál személyesen az ügyfélszolgálatokon, valamint a digitális felületeiken – WebKincstár és MobilKincstár – keresztül is vásárolhatók állampapírok. Ezenfelül a Kincstárnál a számlanyitás és -vezetés, illetve az egyéb tranzakciók is jellemzően díjmentesek.
  • A Kincstár mellett számos nagybank és befektetési szolgáltató is kínál állampapírokat ügyfeleik számára. Ezeknél az értékesítőknél általában valamivel szűkebb a választék, a számlavezetés és a tranzakciók pedig gyakran díjkötelesek. Praktikus megoldás lehet viszont azok számára, akik pénzügyeiket egy helyen szeretnék kezelni.
  • Lakossági állampapírt a Magyar Posta kijelölt fiókjaiban is lehet vásárolni. A kínálat itt is szűkebb, mint a Magyar Államkincstárnál, ám a nyomdai úton előállított Magyar Állampapír Plusz értékesítése kizárólag a Magyar Posta Zrt. postahelyein történik. A számlanyitás és számlavezetés díjmentes, mert a Posta a Kincstár alforgalmazója. A postahelyek praktikus belépési pontok lehetnek azoknak, akik egyszerűen és költségmentesen szeretnék megtenni az első lépést az állampapírok világába-olvasható az allampapir.hu-n.

A legtöbben online vesznek állampapírt

Rekordot döntött az online ügyintézés a Magyar Államkincstárnál idén: az állampapír adásvételi tranzakciók közel 90 százalékát már online intézték az ügyfelek, összesen mintegy 5 ezer milliárd forint értékben. Ugyancsak jelentősen nőtt azoknak az új felhasználóknak a száma, akik digitálisan, a magyarorszag.hu oldalon keresztül nyitották meg a kincstári értékpapírszámlájukat, idén már a kétharmaduk ezt a megoldást választotta.

 

