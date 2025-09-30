Októbertől új rendszer jön az állampapíroknál: egyszerűbb és kiszámíthatóbb lesz a paletta!

Aki hosszú távú, biztonságos megtakarítási formát keres, hamarosan az eddiginél is egyszerűbb dolga lesz. Még kedvezőbbé válnak ugyanis októbertől a fix lakossági állampapírok. Mutatjuk mit jelent ez pontosan!
A kormány célja az, hogy a magyar családok megtakarításait tovább erősítsék, méghozzá a biztonságos és hosszú távon tervezhető hozamot kínáló állampapír-kínálattal. Ezért is döntöttek úgy, hogy októbertől új sorozatokat vezetnek be. Íme a részletek!
Az összes eddigi forintos lakossági állampapír forgalmazása szeptember 30-án lezárul és új sorozatok érkeznek helyettük, amik október elsejétől lesznek elérhetők. Ez érinti a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), a Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) és a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) összes sorozatát.
A fix lakossági állampapírok az alábbiak szerint válnak még kedvezőbbé október elsejétől a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tájékoztatása szerint:
A legtöbben online vesznek állampapírt
Rekordot döntött az online ügyintézés a Magyar Államkincstárnál idén: az állampapír adásvételi tranzakciók közel 90 százalékát már online intézték az ügyfelek, összesen mintegy 5 ezer milliárd forint értékben. Ugyancsak jelentősen nőtt azoknak az új felhasználóknak a száma, akik digitálisan, a magyarorszag.hu oldalon keresztül nyitották meg a kincstári értékpapírszámlájukat, idén már a kétharmaduk ezt a megoldást választotta.
