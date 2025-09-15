Ma hivatalosan is elindul a fűtési szezon: mit jelent ez a gyakorlatban?

Korábban a fűtési időszak október 15-én vette kezdetét, és április 15-ig tartott. Ez azonban megváltozott. Egy két évvel ezelőtt elfogadott kormányrendelet értelmében a hivatalos fűtési szezon 2025-ben szeptember 15-én kezdődik, és 2026. május 15-ig tart-írja a szoljon.hu. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden lakásban automatikusan bekapcsolják a fűtést. A társasházakban és a távhőrendszereknél a szolgáltató akkor indítja el a rendszert, ha három egymást követő napon 12 Celsius-fok alá esik az átlaghőmérséklet, vagy a tartós lehűlést (10 fok) mutatnak az előrejelzések.

135 éve született a krimik királynője

Agatha Christie angol krimiíró, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója 1890. szeptember 15-én látta meg a napvilágot a délnyugat-angliai tengerparti Torquay városában, Agatha Mary Clarissa Miller néven. A krimi koronázatlan királynőjeként is szokták emlegetni. 66 detektívregénye minden idők legnagyobb példányszámban elkelt könyvei között szerepelnek. Csak Shakespeare műveiből és a Bibliából adtak el többet.

Albert Flórián is ezen a napon született

Albert Flórián labdarúgó, edző 84 évvel ezelőtt Hercegszántón született. Az FTC labdarúgója, 75-szörös válogatott volt 1952-1974-ig, játszott olimpián, vb-n, Eb-n bronzérmes csapatban. 1967-ben elnyerte a France Football Aranylabdáját, 1968-ban világválogatott volt. Edzőként dolgozott Líbiában első osztályú csapatnál, valamint az FTC ifjúsági csapatánál. Volt utánpótlás szakágvezető, szakosztály igazgató, majd 1990-től szakosztály alelnök. 2011-ben, 70 éves korában hunyt el.

Kásás Zoltán is szeptember 15-ei születésű

A 92-szeres válogatott vízilabdázó ma 79 éves. Pályafutását 1958-ban az FTC vívójaként kezdte, majd vízilabdázó lett, 1977-től Tatabányán játszott. Tagja volt a KEK-győztes, az olimpiai ezüstérmes, a világbajnok és az Európa-bajnok csapatnak. 1987-től szövetségi kapitány volt, majd 1989-től az olasz Ortigia Siracusa csapat edzője volt, 2013 szeptemberében pedig a vízilabda-edzőképzés vezetője lett itthon.

Ma van az európai mozdonyvezetők napja is

Az Európai Mozdonyvezetők Szakszervezetének Szövetsége (European Autonomous Train Drivers Union, ALE) 1995-ben hozott határozata értelmében szeptember 15-én az európai országok mozdonyvezető-szakszervezetei megemlékeznek szakmájukról. A nap célja, hogy felhívja a közvélemény és az utazóközönség figyelmét a sok lemondással járó hivatást választó mozdonyvezetők felelősségteljes munkájára.