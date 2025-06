Teljes történet a magyar vízilabda-válogatott arany évtizedéről - Videók!

Juhász Anna és Csáky Attila fesztiváligazgató, Kósz Zoltán, Kiss Gergő, Fodor Rajmund Fotó Fodor Erika

Főszereplő narrátorok

Az olimpikonok narrációjával teljesedik ki a történet. Újdonság, hogy minden részt két vízilabdás olimpikon narrál, ami a sportolók spontán reakciói, érzései és gondolatai miatt jelenidejűséget ad az alkotásnak, illetve egy másik, szubjektív szemszöget, ami jót tesz a dramaturgiának.

Varga Dániel Fotó: Fodor Erika

„Ahogy néztem a sorozatot, bennem egyértelművé vált, hogy az ötlet, a forgatás, az egész projekt, a 12 évben rejlő mondanivaló így tud leginkább kiteljesedni. Ez adja meg a történet mélységét, az árnyalatokat és azt a fajta elmélyülési lehetőséget is, hogy megértsük, milyen személyes történetek, milyen lelki folyamatok húzódnak meg a győzelmek és a kudarcok mögött. Szerintem az a legfontosabb, amikor az ember mesél, hogy a szereplő, hogyan érte el, amit elért, milyen alapvető tulajdonságok segítették az útján, mit jelent az alázat, az összetartozás igénye, a szeretet, a bajtársiasság, a kitartás” – mondta Varga Dániel olimpiai bajnok vízilabdázó, a sorozat egyik narrátora.

Személyes találkozás a csapar tagjaival Fotó: Polyak Attila

Új szereplőket is bemutat

Már a film készítésekor is kihívást jelentett a több száz órányi leforgatott és archív anyag kiválogatása. A rendező, Elek Ottó társrendező és Mezei Áron vágó elővették a film korábban elkészült hosszabb verzióit, hogy megnézzék, melyek azok a történetszálak, részletek, a moziváltozatba be nem került témák, amelyeket most el lehet mesélni.





Az alvajáró és a negyedik balkezes

„Csak néhány példa az újdonságok közül: bővebben elmeséljük Benedek Tibor doppingügyét, szó esik arról, kik voltak szobatársak a világversenyeken, és ez milyen vicces sztorikat eredményezett. Ki tudja például, hogy Kásás Tamás alvajáró? Érdekes és teljesen új szereplő Kiss Csaba. Ő volt a negyedik balkezes, aki, ha a spanyol vagy a horvát válogatottban játszott volna, bármelyik csapatban ott van a vízben az összes világversenyen, a mi csapatunk három klasszis balkezese mellett viszont többnyire a tartalék szerepe jutott neki. Az ő története például nem fért bele a filmbe, pedig nagyon fontos szál, milyen intelligenciával sikerült ezt feldolgoznia, mit jelent mindez a személyes sorsa alakulásában – mesél a sorozatról Zákonyi S. Tamás.