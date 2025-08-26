RETRO RÁDIÓ

Botrány! Mindent tagad a The Walking Dead sztárjának fia, akit testi sértésért tartóztattak le

Norman Reedus fia, Mingus Reedus ártatlannak vallja magát az ellene felhozott vádak hosszú sorában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.26. 05:30
botrány Walking Dead krimi

A sztár fiát öt vádpontban gyanúsítják, amelyek mindegyikében ártatlannak vallotta magát a szombaton, a letartóztatása után tartott meghallgatáson. Következő tárgyalása augusztus 26-án, kedden esedékes.

A The Walking Dead sztárjának fiát letartóztatták súlyos testi sértés miatt (Fotó: AFF/PA Images/Northfoto)
Botrány! Mindent tagad a The Walking Dead sztárjának fia, akit testi sértésért tartóztattak le Fotó: Fotó: AFF/PA Images/Northfoto

Augusztus 23-án, szombat reggel a New York-i rendőrség Manhattanből kapott egy hívást egy erőszakos incidens miatt. A helyszínre érve a rendőrök egy 33 éves nőt találtak, akinek a nyakán és a lábán is sérülések voltak. Mentőt hívtak hozzá, majd kórházba szállították, ahol stabilizálták állapotát. A rendőrség Mingus Lucien Reedust azonosította elkövetőként, és a helyszínen letartóztatták a 25 éves férfit, több vádpontban pedig eljárást indítottak ellene. 

A sértett elmondása szerint Mingus már előző este bántotta a nőt: 

fojtogatta, földre teperte, és a nyakánál fogva emelte fel.

Másnap reggel, mielőtt a rendőröket is kihívták, a férfi mindennek tetejébe még meg is rúgta a nőt  - áll a rendőrségi jelentésben. Mikor kattant a bilincs, Mingus úgy nyilatkozott, hogy az egész csak félreértés volt.

"Annak ellenére, hogy az ügyész mit mondott a bíróságon - amely nem bizonyító erejű - Mingust vétségekkel, vagy még annál is kevesebbel vádolják. Ez sokkal többet mond, mint a nem támogatott ügyész bíróságon elhangzott megjegyzései" - mondta Priya Chaudry, a fiatal férfi ügyvédje. Hozzátette: 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a bíró elengedte Mingust saját felelősségére, óvadék ellenében, és felügyelet nélkül. Ez a jelentőségteljes bírói döntés mutatja az ügy súlyosságát. Az ártatlanság vélelme él Mingussal szemben, és maga is ártatlannak vallotta magát. Ahogy követik egymást az események, az ártatlansága tisztázódik majd

- írja az Entertainment Weekly.

A bántalmazás áldozatára bíróság által kirendelt védelem vigyáz és távolságtartási végzést is elrendeltek Mingus ellen.

Mingus Reedus nem először bántalmaz

Nem először került bajba testi sértés miatt a The Walking Dead sztárjának fia. 2021-ben egy fesztiválon ütött meg egy 24 éves nőt, azt állította, hogy pusztán önvédelemből. A férfi ugyanis úgy érezte, társasága fenyegetésnek van kitéve a nő társasága által, mert körbevették őket. A vádat garázdaságra enyhítették ebben az esetben, Mingus elfogadta a vádalkut, és csupán 5 privát tanácsadáson kellett részt vennie.

 

