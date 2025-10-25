Őszi záporok és hűvös reggelek – ilyen idő lesz a hétvégén

Október utolsó hétvégéjén igazi őszi arcát mutatja az időjárás: hűvös hajnalok, borongós nappalok és elszórtan záporok várják azokat, akik szabadtéri programot terveznek. Bár a nap időnként kibukkan a felhők mögül, az esernyőre és a réteges öltözködésre mindenképp szükség lesz.

Az időjárás továbbra is változékony, de kiszámítható.

Fotó: Köpönyeg.hu

Szeles marad az időjárás

Szombaton (október 25.) továbbra is változékony, csapadékos idő várható. A hőmérséklet napközben 15 °C körül alakul, hajnalban viszont akár 5 °C-ra is lehűlhet a levegő. A nyugati, délnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként 17 km/h-s széllökésekre is számítani kell. A nap folyamán gyenge eső, zápor is előfordulhat, összességében 1 milliméter körüli csapadékkal. A levegő hűvös, nedves marad, így az igazi őszi hangulat garantált.

Vasárnap (október 26.) kissé nyugodtabb, derültebb időre van kilátás. A reggeli 6 °C-os minimum után napközben 15 °C köré emelkedik a hőmérséklet. A szél északnyugatira fordul, de már csak mérsékelt erősségű lesz, a csapadék valószínűsége pedig minimális. A nap nagy részében változóan felhős lesz az ég, de délután akár hosszabb napos időszakok is várhatók.

Összességében a hétvége inkább borongós és hűvös, de vasárnapra már némi napos, szárazabb idő is megérkezik. Az októberi záporok tehát még nem értek véget, de a jövő hét elején enyhébb, stabilabb időre számíthatunk, írja a Köpönyeg.