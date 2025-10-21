Ilyen lesz az időjárás karácsonyig – a hajdúsági pásztorok Orsolya napján már tudják, mi vár ránk

Azok számára, akik sokat adnak a népi hiedelmekre, az időjóslás tekintetében fontos nap október 21-e, azaz Orsolya napja. Ennek a napnak az időjárásából ugyanis következtetni lehet egy elég hosszú időszak időjárására, ami egészen karácsonyig tart.

Amilyen Orsolya napja, olyan lesz az időjárás karácsonyig? Fotó: KoolShooters / Pexels (illusztráció)

Ezért fontos, hogy milyen az időjárás Orsolya napján

A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, hogy amennyiben Orsolya-napkor szép az idő, akkor az karácsonyig bizony úgy is marad. Tulajdonképpen Orsolya időjárása a téli időjárás jelzője. Amilyen idő van ezen a napon, olyan lesz várhatóan a tél is – legalábbis karácsonyig.

Mindezek alapján, ha kinézünk az ablakon azt látjuk, hogy nem sok jóra számíthatunk karácsonyig.

Október 21-e ugyanis erősen felhős, borongós idővel köszöntött ránk, ráadásul időnként eleredő esővel és élénk széllökések kíséretében. Ami pedig a hőmérsékleti csúcsot illeti: a legmelegebb órákban is mindössze csak 10 fok körüli értéket mérhetünk.



Na de tényleg ilyen lesz az idő karácsonyig?

Ha karácsonyig nem is, de a következő napokra viszonylag pontos előrejelzéssel rendelkezünk a köpönyeg.hu portálnak hála, így aztán könnyedén ellenőrizhetjük, hogy van-e valóságalapja a hajdúböszörményi pásztorok Orsolya-napi megfigyelésének. Szerdán ugyan hosszabb-rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de helyenként kisebb eső, zápor ugyanúgy kialakulhat. Igaz: a legmagasabb hőmérséklet 13 és 20 fok között alakulhat. Csütörtökön viszont ismét gyakran zavarják majd felhők a napsütést. Esőre, záporra is számítani kell, néhol akár az ég is megdörrenhet, majd estétől egyre többfelé várható csapadék. A legmelegebb órákban 16-22 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken egy hidegfront hatására többfelé számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra, majd napközben szinte mindenhol megszűnik a csapadék, felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Élénk, erős, helyenként viharos lesz a nyugatira, északnyugatira forduló szél. A kissé szeles időben 12-19 fokra van kilátás.

Ezek a szokások is kötődnek az Orsolya-naphoz: Szlavóniában Orsolya-napkor takarították be a káposztát. A Somló-vidéken pedig Orsolya-nap volt hagyományosan a szüretkezdés ideje is.