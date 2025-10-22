Kemény arcát mutatja meg az ősz - nincs menekvés a hűvös szelek elől
Továbbra is borongós időre számíthatunk. Így alakul a következő napok időjárása.
Az előttünk álló napokban marad a változékony, szeles őszi időjárás. A borongós égbolt és a gyakori záporok mellett csak rövid időre bukkanhat elő a nap, miközben a hőmérséklet fokozatosan csökken a Köpönyeg szerint.
Időjárás előrejelzés
Szerda
Továbbra is borongós idő várható, helyenként záporokkal. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül valószínű. A délkeleti szél többfelé élénk marad.
Csütörtök, október 23-a
A reggeli ködfoltok feloszlását követően többnyire felhős lesz az ég, délután főleg északon valószínű eső, zápor. A délnyugati szél sok helyen megerősödik. A nappali felmelegedés 17 és 22 fok közé emeli a hőmérsékletet.
Péntek
Erősen felhős, időnként borult idő ígérkezik, többfelé is eshet. A nyugati szél élénk, olykor erős lökésekkel kísért lesz. Délután 15–19 fokot mérhetünk, délkeleten kissé melegebb lehet.
Szombat
Továbbra is borús időre van kilátás, elszórtan eső, zápor előfordulhat. A nyugati szél élénk, helyenként erős marad. A legmagasabb hőmérséklet körülbelül 14 fok lesz.
