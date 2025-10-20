Heves fordulatot vesz az őszi időjárás: napokon belül itt az eső

A hét elején még csendes, napos időjárásra számíthatunk, de fokozatosan nedvesebb, borongósabb légköri helyzet alakul ki. A hét közepétől többfelé megérkezik az eső, miközben a hőmérséklet továbbra is az átlagos őszi tartományban marad – írja a Köpönyeg.

A hét közepére megérkezik az eső, és változékonyabbá válik az időjárás. Fotó: Gettyimages.com / Illusztráció

Időjárás előrejelzés

Hétfő

Több órán át süt a nap, de idővel vastagodó fátyolfelhők szűrik a napsütést. Esőre továbbra sem kell számítani. Hajnalban 0, délután körülbelül 15 fokot mérhetünk.

Kedd

Nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és helyenként gyenge eső vagy szitálás is előfordulhat. A délkeleti szél élénkebbé válik. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alak

Szerda

Többnyire borult lesz az ég, többfelé lehet eső, zápor. A hőmérséklet maximuma 19 fok körül várható.

Csütörtök

Változóan felhős idő valószínű, elszórtan kisebb esővel. A délnyugati szél több helyen megerősödik, délutánra 16–22 fok közé melegszik a levegő.