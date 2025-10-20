Heves fordulatot vesz az őszi időjárás: napokon belül itt az eső
A hét elején még napos, száraz idő várható, de fokozatosan megnő a felhőzet. A hét közepére megérkezik az eső, és változékonyabbá válik az időjárás.
A hét elején még csendes, napos időjárásra számíthatunk, de fokozatosan nedvesebb, borongósabb légköri helyzet alakul ki. A hét közepétől többfelé megérkezik az eső, miközben a hőmérséklet továbbra is az átlagos őszi tartományban marad – írja a Köpönyeg.
Időjárás előrejelzés
Hétfő
Több órán át süt a nap, de idővel vastagodó fátyolfelhők szűrik a napsütést. Esőre továbbra sem kell számítani. Hajnalban 0, délután körülbelül 15 fokot mérhetünk.
Kedd
Nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és helyenként gyenge eső vagy szitálás is előfordulhat. A délkeleti szél élénkebbé válik. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alak
Szerda
Többnyire borult lesz az ég, többfelé lehet eső, zápor. A hőmérséklet maximuma 19 fok körül várható.
Csütörtök
Változóan felhős idő valószínű, elszórtan kisebb esővel. A délnyugati szél több helyen megerősödik, délutánra 16–22 fok közé melegszik a levegő.
