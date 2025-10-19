Nagyot fordul az időjárás: búcsút mondhatunk a jó időnek

Hétvégén még többnyire napos, hűvös időre számíthatunk, de a jövő hét elején fokozatosan megváltozik az időjárás. A napsütés mellett egyre több felhő érkezik, és a középidőre már enyhébb, de borongósabb napok jönnek – olvasható a Köpönyeg oldalán.

Vasárnap

Sok napsütésre számíthatunk, inkább csak délután érkeznek fátyolfelhők. Nem lesz eső. Hideg lesz a reggel, fagy is előfordulhat. Délutánra is csak 9-15 fok közé melegszik a levegő.

Így alakul az időjárás a következő napokban

Hétfő

A többórás napsütést egyre vastagabb fátyolfelhőzet zavarja, ám ebből eső nem fordul elő. Reggel 0, délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedd

Nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de csak elszórtan alakul ki szitálás, gyenge eső. A délkeleti szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható.

Szerda

Borongós időre van kilátás, de továbbra is csak néhol lehet csapadék. A csúcsérték 15-16 fok körül alakul.